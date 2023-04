Jueza dicta arresto domiciliario a Gonzalo

La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, dictó hoy arresto domiciliario para Gonzalo Castillo y 18 meses de prisión preventiva para Donald Guerrero y José Ramón Peralta, implicados en el caso Calamar.

La magistrada dispuso que que Peralta y Guerrero cumplan la medida en Najayo y declaró el caso complejo.

El Ministerio Público, que en principio solicitó 18 meses de prisión preventiva contra los 20 implicados en el caso Calamar, fue variando en la medida que algunos de ellos declaraban admitiendo su participación en los hechos imputados; como resultado, varió la solicitud a 14 de ellos, manteniendo la medida sólo a seis implicados, que casualmente son exfuncionarios.

Mantuvo la solicitud de prisión preventiva como medida de coerción contra el exministro de Obras Públicas y anterior candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo; el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; el exministro administrativo, José Ramón Peralta; el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirilo, y a Aldo Antonio Gernasi, del Departamento de Deuda Pública de Hacienda.

En tanto que solicitó arresto domiciliario y garantía económica a los imputados Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández, Óscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila, Víctor Matías Encarnación, Claudio Sílver Peña, Julián Omar Fernández, Yajaira Brito y Ramón David Hernández.

Quiénes admitieron implicación en el caso

Entre los que admitieron los hechos imputados por el Ministerio Público y negociaron con el órgano acusador están Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila, Víctor Matías Encarnación, Luis Omar Fernández Figueroa, Yajaira Brito Encarnación, Ramón David Hernández y Claudio Silver Peña.

Gonzalo Castillo

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.

Lo que dijo Gonzalo Castillo

El exministro de Obras Públicas, a quien se le atribuye ser beneficiario de dinero ilegal para financiar su campaña, dijo que siempre ha estado dispuesto a atender el llamado de las instancias judiciales y que así se lo hizo saber a la procuradora Miriam Germán por medio de una carta de septiembre del 2020. Fue enfático en señalar su disposición a afrontar cualquier proceso en su contra y que no se eludirá del mismo.

Algunos de los imputados de la red Calamar, dirigida por Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.

Peralta afirma no hay pruebas en su contra

José Ramón Peralta intervino en la audiencia de ayer para señalar que lo tienen detenido sin pruebas en su contra, sólo por declaraciones de personas que calificó de “mitómanos, cobardes, de dudosa reputación”.

Dijo que no tiene un peso que no pueda justificar y que siete auditorías avalan su manejo transparente de los fondos públicos. En el turno que agotó en la audiencia de solicitud de medida de coerción, indicó que está dispuesto a comparecer donde se le indique, reiterando que no hay pruebas contra él.

Señaló que no eludirá el proceso y que luchará por restablecer su honor.

18 días detenidos

Los imputados en el caso Calamar fueron apresados el pasado 18 de marzo. La jueza duró cuatro días conociendo la solicitud de medida de coerción contra los imputados.

