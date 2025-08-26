Junior Caminero firma una temporada histórica y se coloca entre los grandes del béisbol

El joven tercera base dominicano de los Rays de Tampa Bay, Junior Caminero, está protagonizando una campaña con tintes históricos en las Grandes Ligas, consolidándose como una de las nuevas sensaciones del béisbol mundial y marcando su nombre junto a leyendas de la pelota.

A sus 21 años, Caminero no solo se ha convertido en la principal figura ofensiva de los Rays, sino que además lidera a todos los jugadores dominicanos en la presente temporada en varios renglones ofensivos: jonrones (39), carreras remolcadas (94), extrabases (61) y bases alcanzadas (267).

Rompiendo marcas dominicanas

Su más reciente cuadrangular lo catapultó a un sitial especial en la historia, pues superó a Albert Pujols (37), Alex Rodríguez (36), Juan Soto (34) y Julio Rodríguez (28) como el dominicano con más jonrones en una temporada a los 21 años. Una hazaña que lo coloca en territorio exclusivo y que confirma el enorme potencial del antesalista de Tampa Bay.

Entre los más jóvenes con poder descomunal

Caminero también se unió al club de los jugadores más jóvenes en la historia de las Grandes Ligas con al menos 38 jonrones en una campaña, compartiendo espacio con inmortales como Mel Ott, Frank Robinson, Eddie Mathews, Ronald Acuña Jr. y Cody Bellinger.

Mel Ott (1929): 20 años, 218 días (42 HR)

Frank Robinson (1956): 21 años, 30 días (38 HR)

Ronald Acuña Jr. (2019): 21 años, 285 días (41 HR)

Eddie Mathews (1953): 21 años, 349 días (47 HR)

Cody Bellinger (2017): 22 años, 80 días (39 HR)

Junior Caminero (2025): 21 años, 280 días – cumplirá 22 en octubre.

Este selecto listado habla del impacto generacional que está teniendo el dominicano en apenas su primera temporada completa.

Números que impresionan

En lo que va de campaña, Caminero ha participado en 125 juegos, acumulando 531 apariciones al plato y 491 turnos oficiales, en los que ha registrado:

128 hits

22 dobles

39 jonrones

94 carreras impulsadas

79 anotadas

7 bases robadas

Sus estadísticas ofensivas globales reflejan un sólido desempeño: AVG .261, OBP .303, SLG .544 y OPS .847. Además, ha recibido 31 boletos y se ha ponchado en 107 ocasiones, lo que deja claro que aún tiene espacio para mejorar en disciplina en el plato, pero ya exhibe un poder de élite.

Una estrella en ascenso

Lo que hace más llamativa su actuación es la combinación de juventud, poder y madurez en momentos clave, ingredientes que han convertido a Caminero en el nuevo rostro del equipo de Tampa Bay y en una de las mayores promesas del béisbol dominicano en los últimos tiempos.

Con todavía más de un mes de temporada regular por delante, Junior Caminero tiene la oportunidad de alcanzar los 40 jonrones y superar la barrera de las 100 remolcadas, cifras que lo colocarían en un nivel estelar en la historia de los jugadores de 21 años en las Grandes Ligas.

Los Rays y la República Dominicana celebran por igual la irrupción de un talento que, sin duda, está escribiendo el inicio de una carrera que promete capítulos memorables.

