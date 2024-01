Justicia de España decide extraditar a dominicana que mató comerciante chino

Las autoridades judiciales españolas autorizaron la extraditar a República Dominicana a Francelys María Furcal, la fugitiva más buscada en ese país por el homicidio tras darle muerte a un comerciante chino en el lugar donde laboraban en Santo Domingo.

En un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal asegura que se cumplen todos los requisitos legales para proceder a la extradición por unos hechos que en el país caribeño serían constitutivos de delito de homicidio voluntario y en España de homicidio o asesinato. Cabe recordar que, en la vista celebrada este mismo mes, Furcal reconoció los hechos pero aseguró que no merecía la «mala muerte» que supuestamente le espera en República Dominicana.

«Tengo 3 niños pequeños que dependen de mí. En el trabajo recibía mucho maltrato. Me dirán: ¿Por qué no dejaste el trabajo? Pero si tengo 3 niños, tengo que mantenerlos porque soy madre soltera. Dios mío, Yo no consumo drogas, no soy delincuente, yo solo quería trabajar. Por lo que he cometido no merezco mala muerte«, clamó ante el tribunal que presidía el juez Alfonso Guevara.

Para los magistrados, sin embargo, el solo hecho de que ella manifieste temores para su integridad no basta para entender la concurrencia de un motivo para denegar la extradición al país.

En este contexto, el tribunal señala que la reclamación se solicita por un delito común, no se advierte motivación espuria, el delito no ha prescrito, no concurren circunstancias que determinen la extinción de la responsabilidad y no cabe discutir la jurisdicción de las autoridades judiciales dominicanas atendiendo al principio de territorialidad al haberse cometido los delitos en ese país.

Furcal, reclamada por República Dominicana, fue detenida en agosto del pasado año en el madrileño distrito de Tetuán. La prófuga se había teñido el pelo de otro color y hacía uso de documentación falsa que había obtenido por más de 1.000 dólares en el mercado negro, con una identidad colombiana a nombre de otra persona.

Los hechos se remontan a abril de 2022, cuando la fugitiva y el encargado de la ferretería donde trabajaba tuvieron una discusión. Según los investigadores, esta cogió un arma blanca de una estantería y lo acuchilló, causándole una herida que finalmente acabó con su vida.

Su búsqueda comenzó en julio de ese mismo año, cuando se recibió información de que la prófuga era de extrema peligrosidad y había asesinado a un varón, abandonando inmediatamente el país.

A partir de ese momento se inició un trabajo de colaboración internacional realizando varias gestiones indagatorias que se prolongaron en el tiempo durante meses y que apuntaban a que la fugitiva podría trasladarse a España.

