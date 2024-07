La segunda aerolínea más grande de Canadá, WestJet, anunció la cancelación de 407 vuelos, lo que afectaba a 49,000 pasajeros, después de que el sindicato de trabajadores de mantenimiento anunciara que La Asociación Fraternal de Mecánicos de Aeronaves dijo que sus miembros habían comenzado la huelga el viernes por la noche porque la “falta de voluntad para negociar con el sindicato” mostrada por la compañía lo había hecho inevitable.

La inesperada huelga, que afectaba a los vuelos internacionales y nacionales, se produjo después de que el gobierno federal emitiera el jueves una orden ministerial que obligaba a ambas partes a participar en un proceso de arbitraje. Antes se habían celebrado dos semanas de difíciles conversaciones con el sindicato sobre un nuevo convenio.

WestJet dijo que mantendría aeronaves estacionadas hasta el domingo para el fin de semana largo que termina el lunes con el feriado del Día de Canadá. La compañía tiene unas 200 aeronaves y dijo que operaría unas 30 hasta el domingo por la noche.

El director general de la firma, Alexis von Hoensbroech, atribuyó la situación por entero a lo que describió como un “sindicato rebelde de Estados Unidos” que intenta ganar terreno en Canadá.

Von Hoensbroech dijo que, en lo que respectaba a la compañía, la negociación con el sindicato había terminado una vez el gobierno derivó la disputa a un arbitraje vinculante.

“Esto hace una huelga totalmente absurda porque el motivo por el que se hace una huelga es porque necesitas ejercer presión en la mesa de negociaciones”, dijo. “Si no hay mesa de negociaciones no tiene sentido, no debería haber una huelga”.

Añadió que el sindicato había rechazado una oferta contractual que habría convertido a los mecánicos de la compañía en “los mejor pagados del país”.

En un comunicado a sus miembros, el comité negociador del sindicato señaló a una orden de la Junta de Relaciones Industriales de Canadá que no prohíbe explícitamente huelgas ni encierros mientras el tribunal realiza su arbitraje.

«negociacion respetuosa»

Sean McVeigh, ingeniero de mantenimiento de WestJet que participaba en un piquete el sábado en la Terminal 3 del aeropuerto internacional de Toronto Pearson, dijo que la huelga era un intento de obligar a la aerolínea a regresar a una “negociación respetuosa”.

McVeigh dijo que el sindicato lamentaba cualquier inconveniente causado a los pasajeros.

“Sin embargo, el motivo por el que pueden haber perdido un vuelo o tenido que cancelar se debe al motivo de que WestJey no se sienta de forma respetuosa en la mesa y negocia”, dijo junto a otra veintena de personas en la línea de piquete.

“Asumimos mucha responsabilidad y simplemente nos gustaría que se reconociera de forma financiera”, dijo.

En Pearson, los pasajeros de WestJey Samin Sahan y Samee Jan dijeron que habían planeado salir el sábado miembro de su familia en un viaje a Calgary que habían planeado durante entre seis y ocho meses.

Sahan dijo que habían recibido emails ese día diciéndoles que su vuelo se había reprogramado al lunes, pero habían acudido a la terminal de todos modos. Sus esfuerzos de aclarar la situación y huelga habían dejado sus planes de viaje en el aire.

“Esta falta de acción está dañando a mucha gente, también a su propia empresa, así como a sus clientes que no volverán a ser sus clientes nunca más”, dijo Sahan.

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...