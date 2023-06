La casa de Barbie en Malibú estará disponible por dos noches en Airbnb

El marketing para la cinta live-action de Barbie protagonizada por Margot Robbie, ha sido una completa locura. Una banda sonora con artistas de la talla de Charli XCX, Dominic Fike, Dua Lipa, Karol G y Nicky Minaj, el anuncio del lanzamiento de una consola Xbox One inspirada en la Casa de los Sueños de Barbie, afiches controversiales en países como Francia y hasta una nueva colección de cosméticos por parte de la marca NYX, son algunas de las medidas que los publicistas han tomado para garantizar el éxito de la cinta dirigida por Greta Gerwig.

Sin embargo, esto sólo ha sido el comienzo, pues en la que quizá es la movida de marketing más ambiciosa hasta el momento por parte de los responsables de Barbie, se ha anunciado que su Casa de los Sueños se ha convertido en una realidad y varias personas alrededor del globo tendrán la oportunidad de pasar unas noches aquí.

Fue el periodista John Schreiber quien a través de su cuenta de Twitter compartió su sorpresa al sobrevolar Malibú y encontrarse con una gran mansión pintada de un intenso color rosa. “¿Es esa la casa de Barbie Malibú en la vida real? Parece ser. Todo rosa… un tobogán de agua… letras “KEN” flotantes. ¿Truco publicitario? ¿Grandes fans de Barbie? ¿Lugar de rodaje de #BarbieMovie? Quien sabe”, escribió el periodista en sus redes sociales.

Fue el periodista John Schreiber el primero en documentar la casa de los sueños de Barbie en Malibú Foto: Twitter/John Schreiber

Poco después, Airbnb confirmó que la casa de Barbie estaría disponible en su plataforma de renta de casas, con nada menos que Ken como anfitrión de la emblemática mansión.

“Situada a lo largo de la impresionante y fotogénica costa, Malibu DreamHouse es un santuario de surfistas soleado rodeado de playa, playa y más playa, tal y como me gusta. He decorado el lugar con un poco más… ¡bueno, yo! ¡Soy más que playa! Mis cosas de vaquero son geniales. ¡Y caballos! Guitarras, juegos y más. Y por supuesto, patines, porque literalmente no voy a ninguna parte sin ellos”, se lee en la plataforma de Airbnb a nombre del mismo Ken.

Las personas que puedan hospedarse en la casa de Barbie se llevarán a su casa un par de patines y una tabla de surf del guardarropa de Ken Foto: Airbnb

Además de disfrutar de la estancia en esta mansión, los huéspedes podrán tener acceso al “impresionante vestuario de Ken para encontrar la prenda playera que mejor te sienta”, además de llevarse a casa un juego de patines y una tabla de surf.

“Todos tenemos sueños y Barbie tiene la suerte de tener una casa llena de ellos. Pero ahora, es mi turno, y no puedo esperar para recibir huéspedes dentro de esta estancia, one-of-a-kind (única en su clase) o, ¿me atrevo a decir, one-of-a-Ken?”

Las personas que deseen vivir en carne propia la experiencia de la casa de los sueños de Barbie podrán reservar el espacio a partir del 17 de julio a las 10 de la mañana. Se ofrecerán únicamente dos estancias de una noche los días 21 y 22 de julio para dos huéspedes ¡Sin ningún costo! Por lo que los interesados deberán estar al tanto de todas las actualizaciones para ser los afortunados de disfrutar de la casa de Barbie. Eso sí, Airbnb ha sido muy claro con el hecho de que las personas que logren reservar deberán cubrir sus gastos de ida y vuelta.

Los afortunados que logren hospedarse en la mansión, podrán hacerlo completamente gratis Foto: Airbnb

Pero como todo no puede ser perfecto, la mansión tiene varias reglas que pueden ser un tanto controversiales:

El check-in es a las a las 16:00 y el check-out, a las 11:00.

La casa tiene capacidad para dos personas como máximo. No se admiten huéspedes adicionales ni se admiten mascotas.

No se permiten drogas ni realizar actividades ilegales, ni fumar.

Estricta política que prohíbe hacer fiestas.

Los huéspedes tendrán acceso a la casa, que incluirá una habitación privada y las áreas comunes (como una piscina, un salón al aire libre y una zona de parrilla), pero no a otros espacios para dormir.

Por la seguridad de los huéspedes, no intentes bajar por el tobogán ni en la pista de baile ni en ninguna otra superficie.

Por la seguridad de todos, no usar vidrio junto a la piscina. Se proporcionarán tazas de plástico para la piscina.

