La corona de Miss Universo 2019 fue para la representante de Sudáfrica, Zozibini Tunzi, de 26 años y activista comprometida con la lucha contra la violencia de género.

Como virreina del certamen quedó Miss Puerto Rico, Madison Anderson, y en tercer lugar Miss México, Sofía Aragón. En el grupo de las cinco finalistas también estuvieron Colombia y Tailandia.

“Crecí en un mundo en el que una mujer que luce como yo, con mi tipo de piel y mi tipo de cabello, nunca fue considerada hermosa. Y creo que es momento de que eso termine”, aseguró Miss Sudáfrica durante sus comentarios en el concurso, momentos antes de coronarse.

Sudáfrica se lleva la corona de Miss Universo por segunda vez en los últimos tres años.

Demi Leigh Nel-Peters ganó el certamen en 2017. La ceremonia de coronación se llevó a cabo en los Tyler Perry Studios, en el corazón de Atlanta, Georgia, desde las 7:00 p.m. hora del este.

El jurado de esta edición de Miss Universo estuvo conformado por la actriz Gaby Espino, la ex Miss Universo colombiana Paulina Vega, la empresaria y ejecutiva de Endeavor Bozoma “Boz” Saint John, la ex Miss América Cara Mund, la influenciadora digital Sazan Hendrix, la actriz y ex Miss Estados Unidos Crystle Stewart y la ex Miss Universo Riyo Mori.