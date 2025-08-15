La Digesett inicia operativo contra carreras ilegal de motocicletas en las autopista Las Americas

Rafael Castro

15 de agosto de 2025

Santo Domingo-RD

El director general de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general de brigada Pascual Cruz Méndez, de la Policía Nacional, anunció este viernes el inicio de un amplio operativo de persecución contra las carreras ilegales de motocicletas que se realizan en la autopista Las Américas y la Autovía del Este, actividades que han generado preocupación por el riesgo que representan para conductores y transeúntes.

El alto oficial explicó que la pasada semana, en un operativo desplegado en la provincia San Pedro de Macorís, agentes de la Digesett detuvieron a varios motoristas que participaban en competencias clandestinas en vías públicas, provocando accidentes y poniendo en peligro tanto sus vidas como la de otros usuarios de la carretera.

“Ya iniciamos una batida en ese sentido, con el propósito de sacar de las autopistas y carreteras a esas personas desaprensivas que se dedican a esta actividad ilícita”, afirmó Cruz Méndez.

De acuerdo con el titular de la Digesett, se ha establecido un sistema de vigilancia permanente en las carreteras de mayor flujo vehicular, especialmente en la autopista Las Américas y la Autovía del Este, con el objetivo de detectar y neutralizar estas prácticas irregulares antes de que se conviertan en tragedias.

El general Cruz Méndez advirtió que cualquier motorista sorprendido participando en carreras ilegales será arrestado y puesto a disposición de la justicia.

“No podemos permitir que acciones irresponsables, que han provocado el repudio total de conductores y peatones, continúen sucediendo en nuestras vías”, puntualizó.

Las carreras ilegales de motocicletas, conocidas popularmente como “piques”, no solo interrumpen la fluidez del tránsito, sino que se han convertido en una de las principales causas de accidentes graves en las autopistas del país.

La Digesett reiteró su compromiso de enfrentar de manera frontal esta problemática, con operativos constantes y sanciones ejemplares, para garantizar la seguridad vial de todos los ciudadanos.

