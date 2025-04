La parte negativa del aumento salarial

Por Marino Ramírez Grullón

De las buenas intenciones no escapa ni del Demonio decía mi abuela hace ya muchos años.

Ese es un refrán popular que bien se puede aplicar a varios momentos de la vida real.

Esto así porque es como dice la otra frase de que no es no lo mismo llamar al Diablo que verlo llegar.

Así las cosas y llevando esas frases a la vida misma, cuando hablamos de los famosos aumentos salariales que anuncian los gobiernos y el sector privado agobiados muchas veces por la presión económica, estos se vuelven sal y agua.

Se escucha decir a algunos empresarios más benevolentes verbalmente que en la práctica que es imprescindible elevar el nivel de vida de sus trabajadores mediante el aumento salarial.

También afirman que ellos son los principales y más dispuestos a realizar esos aumentos que se anuncian cada algunos años entre gobierno y sector privado y de los que son cómplices los dirigentes sindicales consuetudinarios que tenemos en el país.

Lo que pasa es que luego de las ruedas de prensa con bombos y platillos donde se anuncia algún aumento salarial en el sector privado, entonces vienen las cancelaciones masivas de pobres trabajadores que tienen que irse a las calles para que unos pocos obtengan esos incrementos en sus pírricos sueldos.

Se elevó en un 20 por ciento primera fase de incremento salarial mínimo de un 30 que se anunció cuya diferencia del 10 por ciento entrará en enero.

Bueno púes vaya usted a ver que para aumentar el salario mínimo diríamos a 50 trabajadores hubo que cancelar a otros 50 más, si es mentira que me desmientan los empresarios o dirigentes sindicales. Es decir estamos poniendo un ejemplo de una posible cantidad de trabajadores de cualquier empresa privada.

Lo que pasa es que eso no dice, la parte negativa se oculta porque en el fondo los trabajadores no tienen quien los defienda.

Lo de los aumentos de salarios es puro bulto de ruedas de prensa entre el sector político gobernante y los dirigentes sindicales que ya deberían retirarse porque no recuerdo la última vez que laboraron en alguna empresa. En enero veremos lo mismo que para incrementar el 10 por ciento restante habrá que sacar a las calles otra buena cantidad de obreros y trabajadores.

Estos son víctimas de esas componendas de gobierno, sindicalistas y empresarios, sin agregar que se elevan los precios de todos los productos porque los dueños de negocios y fábricas llevan esos aumentos al consumo. Al final no se logra nada, sino llevar gente a las calles a buscar de que vivir o con negocios informales que al final ni impuestos pagan al fisco.

Por eso siempre me he opuesto a los llamados acuerdos tripartitos de aumento salarial al sector privado, salva la imagen de algunos y jode económicamente a una gran mayoría que se van a las calles a inventar de que van a vivir. Si se realizara una encuesta en ese sentido la realidad saldría al flote como cuando usted llama al Diablo pero no lo quiere ver llegar.

