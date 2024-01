La Policía presenta en Santiago a tres de cuatro personas implicadas en asaltar el artista urbano Crazy Design

La policía presento este jueves a tres de cuatro hombres acusados de asaltar el exponente urbano Crazy Design, en un hecho ocurrido el pasado 17 de octubre, en el sector de Pueblo Nuevo, en la ciudad de Santiago.

Los acusados eran perseguidos por haber asaltado al artista urbano y despojarlo de sus pertenencias cuando visitaba a su familia, fueron identificados como Luis Andrés Vargas Rosario, Félix Rodríguez y Jordany Colón.En la actualidad, se encuentran detenidos y serán sometidos a la justicia.

La entrega fue hecha por la madre de Luis Andrés Vargas Rosario, la señora Charo Rosario y por la diputada Tamy Colón.

La madre de uno de los implicados en el asalto manifestó que tomó la decisión de entregar a su hijo, por temor a que la Policía le quitara la vida.

“Temo por la vida de mi hijo, que me lo maten, que él salga de la casa y luego recibir la noticias que ninguna madre quisiera recibir de que su hijo se lo mataron”, dijo Charo Rosario.

La legisladora Tamy Colón dijo que, como representante del pueblo de Santiago, tomó la decisión de acompañarlos, aunque sostuvo que desconoce las imputaciones de los jóvenes.

Mientras que Luis Andrés Vargas Rosario dijo que tomó la decisión, ya que no podía dormir tranquilo por temor a que lo mataran.

“Todo el mundo me llamaba, diciéndome que me andaban buscando y que me iban a matar”, dijo el implicado en el asalto.

Dos muertos por el hecho

Luego de varias persecuciones el pasado 31 de octubre de 2023, la Policía Nacional ultimó a dos hombres e hirió a otro del sector Noriega, en Santiago, quienes eran perseguidos por haber asaltado al artista.

Los individuos muertos fueron identificados como Renny Manuel Núñez, conocido como “Kiro” y Anyelo Uriel Jorge Santana, mientras que el herido como Félix, de acuerdo con un comunicado difundido por la institución del orden.

La entidad informó que esta banda integrada por seis miembros mantenía a Santiago en zozobra con los atracos en lugares públicos. Operaba en la avenida 27 de Febrero próximo al Palacio de Justicia, la avenida Hatuey con Estrella Sadhalá, la avenida Circunvalación Norte y Circunvalación Sur, Pueblo Nuevo, entre otras localidades.

