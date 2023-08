Por José Zabala: Creador de Contenido, Bloguero y Comunicador Digital

En la República Dominicana la fiebre política se vive todo el año, aunque las elecciones son 4 cuatro años. En esta maravillosa tierra donde se disfruta la política “Con un chiste, sátiras, frases y de la realidad social” sin negar que en la mayoría de la población se identifican como políticos o conocen del tema. Tomar a chiste la política es una perspectiva que implica ver los aspectos humorísticos y satíricos de la política y los eventos relacionados. Esta forma de enfoque a menudo se manifiesta en la comedia política, donde se utilizan chistes, frases, sátiras y parodias para comentar sobre situaciones políticas, líderes, partidos y políticas públicas.

Sin embargo, es importante reconocer que no todos los aspectos de la política son adecuados para la comedia, ya que algunos temas pueden ser extremadamente sensibles y dolorosos para ciertas personas o grupos. Además, el humor político puede tener un alcance limitado y no siempre abordar a fondo los problemas subyacentes. En última instancia, tomar a chiste la política puede ser una forma válida de interactuar con el mundo político, pero es fundamental hacerlo con respeto y consideración por las posibles implicaciones y sensibilidades involucradas.

Ahora en serio. ¿Que realmente es la política? Aquí te presentamos una de las tantas definiciones.

La política es un concepto amplio y multifacético que se refiere a la actividad, el proceso y la teoría relacionados con la toma de decisiones y la administración de asuntos públicos en una sociedad. Se trata de cómo las personas, grupos y organizaciones interactúan para influir en la dirección y las políticas de una comunidad, región, país o incluso a nivel internacional. La política abarca una amplia gama de temas, incluyendo el gobierno, la legislación, la economía, la justicia social, los derechos humanos, las relaciones internacionales y más.

En resumen, la política es una parte esencial de la vida en sociedad y abarca una amplia gama de actividades y procesos relacionados con la toma de decisiones, la gobernanza y la influencia en los asuntos públicos.

Hoy te presentamos cuatro frases con muchos significados en lo que refiere a la política dominicana y que se repiten cada cuatro años. “La Fiebre no está en la sabana”, “Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”, “No es bueno cambiar de caballo cuando se está cruzando un rio” y “Es mejor un político conocido que lo está haciendo bien que uno por conocer o que lo hizo mal en el pasado en su turno”. Te lo dejo de tarea!!!!

1-La fiebre no está en la sabana. Es una frase que se ha popularizado en República Dominicana y hace referencia a que las situaciones o problemas no son siempre lo que parecen a simple vista. En otras palabras, se utiliza para señalar que detrás de una situación aparentemente tranquila o sencilla puede haber problemas, complicaciones o sorpresas. Esta expresión a menudo se utiliza para advertir a alguien de que no subestime una situación o para recordar que las apariencias pueden ser engañosas. Se ha vuelto un refrán común en la cultura dominicana y se utiliza en diversos contextos, desde conversaciones cotidianas hasta debates sobre asuntos más complejos.

2-Quién no conoce su historia está condenado a repetirla. Es un famoso refrán que destaca la importancia de aprender de los eventos pasados para evitar cometer los mismos errores en el futuro. Esta expresión resalta la idea de que la falta de comprensión de la historia puede llevar a la repetición de situaciones negativas o errores que podrían haberse evitado.

Este refrán enfatiza la necesidad de estudiar y entender el pasado, ya sea a nivel individual, social o político. Al aprender de los errores y éxitos del pasado, las personas y las sociedades pueden tomar decisiones más informadas y evitar caer en patrones destructivos.

3-No es bueno cambiar de caballo cuando se está cruzando un río. Es otro refrán o expresión que se utiliza para transmitir una lección o consejo. Esta frase implica que en momentos de dificultad o desafío, no es aconsejable cambiar de enfoque o estrategia. En lugar de tomar decisiones impulsivas o cambiar de dirección en medio de una situación complicada, es mejor mantenerse fiel a la elección inicial y continuar con el plan establecido.

Este refrán es una forma de decir que en situaciones críticas, es mejor mantener la coherencia y no tomar decisiones apresuradas que puedan complicar aún más la situación. Es una metáfora que destaca la importancia de la perseverancia y la consistencia en momentos difíciles, en lugar de buscar soluciones rápidas que pueden no ser efectivas a largo plazo

4- Es mejor un político conocido que lo está haciendo bien que uno por conocer. Un político conocido que está haciendo un buen trabajo puede proporcionar continuidad y evitar cambios bruscos que podrían generar incertidumbre. Si el político conocido está logrando resultados positivos, su reelección podría brindar continuidad y estabilidad en las políticas y programas que están funcionando. Un político conocido que está demostrando un buen desempeño podría tener la experiencia necesaria para abordar los desafíos y avanzar en temas importantes.

Si es un político desconocido en el poder principal o un conocido que ejerció el poder con errores, los votantes deben considerar cuidadosamente la información disponible, las plataformas y los antecedentes de los candidatos antes de tomar una decisión informada en función de las circunstancias específicas y las necesidades de la sociedad en ese momento.

Hay varias razones por las que algunas personas eligen tomar a chiste la política:

Alivio del estrés: La política puede ser un tema serio y a menudo genera preocupaciones y tensiones. Tomarla a chiste puede ser una forma de aliviar el estrés y encontrar una perspectiva más ligera en medio de la intensidad política. Crítica constructiva: La comedia política puede ser una manera efectiva de criticar constructivamente a los líderes y las políticas, resaltando de manera humorística las incongruencias o problemas en el sistema político. Conciencia pública: Los chistes políticos pueden atraer la atención hacia problemas políticos y sociales de manera entretenida, lo que puede aumentar la conciencia pública y estimular el debate sobre cuestiones importantes. Empoderamiento ciudadano: La sátira política puede empoderar a los ciudadanos al permitirles expresar sus opiniones y frustraciones de una manera creativa y humorística. Neutralizar la polarización: En algunos casos, el humor político puede disminuir la polarización y crear un terreno común donde las personas de diferentes perspectivas puedan reír juntas. Cuestionamiento del poder: El humor puede ser una forma de cuestionar la autoridad y poner en tela de juicio la retórica política excesivamente seria.

