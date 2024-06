La WNBA inicia con grandes expectativas en Caitlin

La carrera de Caitlin Clark en la WNBA comienza oficialmente este martes con el partido inaugural de la temporada regular entre las Indiana Fever y las Connecticut Sun en Uncasville, Connecticut.

Se espera que el interés sin precedentes por el baloncesto femenino siga a Clark desde su exitosa carrera universitaria en Iowa hasta la WNBA. El Mohegan Sun Arena, con capacidad para casi 10,000 espectadores, ha agotado las entradas para el debut de Clark. La retransmisión de ESPN incluirá micrófonos para las jugadoras y cámaras itinerantes, prometiendo una producción al nivel de las finales de la WNBA.

Sabiendo que sólo se debuta como profesional una vez, Clark simplemente trata de disfrutar el momento. «Esto es para lo que has trabajado y con lo que has soñado, y ahora tienes que ponerte la camiseta por primera vez y salir a jugar», dijo Clark. «Más que nada, estoy lista para el desafío».

La tiradora de 3 puntos batió el récord de anotación de todos los tiempos de la División I, tanto masculina como femenina, y llevó a Iowa al partido por el campeonato nacional. Las Fever la seleccionaron como la número 1 del draft el mes pasado, formando pareja con la pívot Aliyah Boston, número 1 en 2023 y actual Novata del Año.

En dos partidos de pretemporada, Clark anotó 33 puntos, con 7 de 22 en tiros de campo, 11 rebotes, ocho asistencias y 11 pérdidas de balón.

Las Fever tienen motivos para esperar que Clark ponga fin a la mala racha de la histórica franquicia. Indiana no ha llegado a la postemporada desde 2016, con un registro de 58-174 desde entonces, un porcentaje de victorias de .250.

«Nuestro objetivo son los playoffs», dijo el entrenador Christie Sides durante el campo de entrenamiento. «Ahí es donde queremos estar, pero no podemos saltarnos pasos».

Las Sun saben algo sobre los playoffs. En la primera temporada de Stephanie White como entrenadora, Connecticut tuvo un récord de 27-13 y llegó a los playoffs por séptimo año consecutivo antes de caer en semifinales. La franquicia sigue buscando su primer campeonato.

Traen de vuelta a un núcleo de talento formado por DeWanna Bonner, Brionna Jones y Alyssa Thomas, quien fue finalista al MVP de la liga en 2023 gracias a sus seis triples-dobles, récord de la WNBA. Thomas lideró la liga en rebotes (9.9 por partido), fue segunda en asistencias (7.9) y tercera en robos (1.8).

El estado de Connecticut es conocido por su pasión por el baloncesto femenino, y las Sun están preparadas para lo que les espera el martes.

«Ha tardado mucho en llegar. De verdad que sí», declaró White, ex entrenadora de las Fever, al New Haven Register. «Para mí, ver esto como un evento de la Final Four o como un evento de los playoffs de la NBA, nuestras jugadoras se lo merecen. Nuestra liga se lo merece».

