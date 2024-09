Lamine Yamal se sometió a unas pruebas por unas molestias que quedan en un golpe

Lamine Yamal no acabó el último entrenamiento de la selección española en la Ciudad del Fútbol por unas molestias y antes de viajar a Belgrado se sometió a unas pruebas médicas que confirmaron que no sufre lesión, solamente un golpe del último partido con el Barcelona, que no le impedirán participar ante Serbia el jueves en la Liga de las Naciones.

Luis de la Fuente, seleccionador español, confirmó el buen estado de Yamal.

“Está perfecto. Para nosotros siempre la prioridad, lo primero, es la salud del futbolista, venía con molestias de un golpe del fin de semana, entrenó con normalidad pero es joven e inexperto en estas situaciones porque no ha tenido ninguna desagradable de lesiones”, explicó.

“Para que se quedara más tranquilo se ha ido a hacer unas pruebas, ha salido todo bien y está perfectamente preparado para jugar mañana”, informó De la Fuente que quiso “dejar claro”, para evitar malos entendidos con el Barcelona, que “es un golpe” y “no hay más molestia».

Lamine Yamal dio un salto antes de cumplir 17 años en la Eurocopa de Alemania en la que brilló con la selección española y De la Fuente le advirtió de que la exigencia seguirá subiendo para el futbolista, aunque le ve preparado y maduro para encararlo.

“Le he visto tranquilo. Es un chico muy maduro para la edad que tiene y lo que ha vivido lo ha ido asimilando y digiriendo. Con nosotros se comporta como una persona más madura de la edad que tiene”, valoró.

“Le transmitimos pausa para que sepa que cada día la exigencia es mayor. Sabe que los focos están puestos en él y tiene que acostumbrarse a convivir con ello y seguir creciendo ante esa responsabilidad y exigencia. Está preparado para ello y para crecer de manera natural”, sentenció.

