Las autoridades de inmigracion de EE.UU deporta a 57 ex -convictos dominicanos

Rafael Castro

Aeropuerto Las Américas

Las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas, de Estados Unidos, deportaron este martes a 57 dominicanos luego de cumplir condenas en cárceles norteamericanas acusados de narcotráfico, homicidios y otros delitos criminales.

Estos vinieron escoltados en el avión por miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés (ICE), y por agentes Marshall, quienes entregaron a funcionarios de la Dirección General de Migración de servicios en el aeropuerto.

Conforme con los expedientes de los devueltos, estos estaban acusados de tráfico y ventas de drogas narcóticas, asaltos, robos y falsificación de documentos federales y otros delitos federales.

La aeronave en la que vinieron los 57 ex -presidiarios criollos arribó a la terminal de Las Américas, desde Puerto Príncipe, Haití, donde dejó otro grupo de ex -convictos de ese vecino país, cuya cantidad no se precisó.

En tanto, que, para recibir a los deportados, las autoridades montaron un amplio dispositivo de seguridad compuesto por miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), de la Policía Nacional, de la Dirección Nacional de Control de Drogas y del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI).

Con esta cantidad se elevó a 1,764 los dominicanos devueltos en lo que va de este año 2019, después de cumplir sus penas en diferentes cárceles en territorio norteamericano.

Se recuerda que hace apenas quince días las autoridades de inmigración de Estados Unidos, repatriados 58 ex -convictos dominicanos. Desde la terminal de Las Américas, el grupo fue trasladado en dos minibuses al Centro de Retención de Deportados ubicados en la localidad de Haina, de la provincia de San Cristóbal.

La deportación de dominicanos desde Estados Unidos se produce mediante acuerdo de extradición suscrito entre EE. UU de la República Dominicana, que data del año 1910, el cual fue ratificado en el año 2014.