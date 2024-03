Las deportaciones de extranjeros que residen en el país, ilegal continuarán afirma el gobierno a través del MIREX

SANTO DOMINGO.-

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) reiteró que el Gobierno dominicano mantiene su política migratoria que consiste en deportar a su país de origen los extranjeros que se encuentren en el país en estatus ilegal.

Con esto responde a la nueva solicitud, esta vez de manera imperativa, que realizó hoy la Organización de Naciones Unidas a través de su Agencia para Refugiados, Acnur.

Ante la ola de violencia e inseguridad en Haití, país sumido a las fuerzas de las bandas armadas, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) divulgó un comunicado en el que dice a los países miembros que es «imperativo garantizar que los haitianos reciban la protección internacional de estatuto de refugiados» y por ende no repatriarlos a Haití.

«Acnur hizo referencia en su petición a la Convención sobre los Refugiados de 1951 en que la entiende que un amplio abanico de haitianos podría beneficiarse: militantes políticos, periodistas, jueces, abogados y otras personas que luchan contra la corrupción y la criminalidad», publicó este jueves la cadena CNN EN ESPAÑOL.

Sin embargo, la cancillería dominicana dijo que en el país no se ha producido ningún cambio en su política de deportaciones.

«Como país tenemos una política establecida que por motivos del interés nacional estamos devolviendo a Haití todas aquellas personas que están ilegal en territorio dominicano de acuerdo a nuestra legislación».

Es la segunda vez en apenas una semana que la ONU pide a República Dominicana, así como otros países que detengan las deportaciones de haitianos.

«No queremos que haya deportaciones en masa o forzosa de gente hacia un país que claramente no es seguro», dijo el pasado 13 de marzo el portavoz de la Secretaría General, Stéphane Dujarric.

Durante sus declaraciones citó un informe de la Organización Internacional de Migraciones que en febrero había 9,000 casos de migrantes haitianos «devueltos a la fuerza desde países vecinos», y de ellos un 95 % procedían de República Dominicana.

