Leonel anuncia que a partir de enero se dedicará abrir más locales de su partido en todo el país.

El aspirante presidencial por la organización política la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, indicó que a partir del nombre de ese partido y el reconocimiento de sus símbolos y colores por parte de la Junta Central Electoral (JCE), él y su equipo se dedicarán a abrir más locales con las nuevas siglas, para facilitar la inscripción que quienes desean unirse, que a su juicio, son muchos.

“En todas partes en todo el país por donde voy la gente quiere ingresar a la Fuerza del Pueblo, me preguntan cómo es que eso se hace, donde es que hay que hay que ir, por supuesto, como no teníamos locales, porque la Junta no había aprobado ni siquiera el nombre y la línea grafica del partido, pero ya sí, entonces empezamos a pintar los locales y la gente podrá acudir para registrarse como miembro o simpatizante de la Fuerza del Pueblo”, dijo Fernández.

El ex presidente, ofreció estas declaraciones durante un encuentro navideño con directivos del Cibao zonales y provinciales en un hotel de Santiago.

“Esta es una fuerza en ascenso, estamos terminando la primera etapa, que es la de organización, y la estructuración de los equipos de trabajo”, añadió.

Hace varios días, el Partido de los Trabajadores Dominicanos presentó su nuevo logo y bandera, y su cambio de nombre a Fuerza del Pueblo, a la consideración de los demás partidos del sistema democrático dominicano.

Fuerza del Pueblo, liderado por el expresidente Leonel Fernández, presentó una bandera verde con las iniciales FP, y una flor de cayena.