Leonel Fernández califica de extenso y exagerado el discurso del presidente Luis Abinader

El expresidente de la República, Leonel Fernández, calificó el discurso de rendición de cuentas de Luis Abinader como extenso y “de costumbre hiperbólico, exagerado o desmesurado en muchos de sus alegatos”.

A través de una rueda de prensa, el exmandatario expresó que existe una diferencia entre la imagen que proyecta el presidente Abinader en su discurso y la realidad que vive el pueblo dominicano, el cual al acudir a los mercados del país ve crecer los precios de la canasta básica.

“Con esa sombría situación de alza de precios no es posible, como afirmara el presidente de la República, que el hambre puede ser erradicada en la República Dominicana”, dijo Leonel, al enumerar un crecimiento de la carne de res en un 65%, espaguetis en un 45%, salamí un 40 y el precio del arroz está “por las nueves, en un 52%”.

Leonel Fernández también expresó sentir extrañeza ante algunas infraestructuras que han sido prometidas en reiteradas ocasiones por el presidente Abinader, pero que a la fecha no se han entregado como la carretera del Ámbar.

“Fue notable la brevedad del discurso en lo relativo a las obras públicas, nos sorprendió que en esta ocasión no volviera a mencionar la carretera del Ámbar, no sabremos cuál será por consiguiente su destino, si es que será a fuerza de tanto repetirla y no realizarla que el propio presidente se cansó de la ineficiencia de su gobierno”, expresó.

Asimismo, hizo referencia a que Abinader tampoco se refirió algunas obras que ha prometido, como las circunvalaciones de Navarrete, de la provincia Espaillat, de San Francisco de Macorís y de Baní.

Además, que evadió referirse a la terminación del hospital San Vicente de Paul, en San Francisco de Macorís; la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, el Hospital Antonio Musa, de San Pedro de Macorís; el Hospital traumatológico de San Cristóbal y la culminación del Metro de Los Alcarrizos y del Monorriel de Santiago. Este último inaugurado el año pasado.3

“La impresión que ha dejado el discurso presidencial, es que este gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se caracteriza por ser incumplidor, ineficaz e inoperante”, expresó.

Expresó que a pesar de las declaraciones del actual mandatario de que su gobierno ha realizado grandes inversiones en energía, la sociedad dominicana experimenta apagones y tarifas eléctricas elevadas, esto “debido a la ineficiencia que ha predominado durante los últimos años del gobierno del PRM”.

Asimismo, señaló que esta situación de inversión, pero sin reflejo en el pueblo, se vislumbra con el agua potable, debido a que los dominicanos tienen que comprar agua a en los camiones que transitan por los barrios.

Al abordar lo referente a la Salud, Fernández indicó que Abinader ofreció un panorama idílico, pero tal como explicó el Episcopado de República Dominicana, “no existe una política clara sobre este aspecto”.

Al hablar de educación, Leonel Fernández señaló que República Dominicana no ha logrado mejorar en un solo indicador de calidad y a pesar de haber salido del último lugar en el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, Programme for International Student Assessment, en inglés), el exministro Ángel Hernández dijo que la educación en el país está estancada.

Asimismo, Leonel Fernández negó que la disminución en la tasa de homicidio refleje una reducción de la criminalidad en su conjunto, al asegurar que la cifra de homicidios pudo reducirse debido a cambios de los indicadores o focalización de ciertos tipos de delitos.

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...