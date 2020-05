Leonel Fernandez . » Yo soy tan democrático, tan diverso, tan abierto y tan plural, que todas las noches me acuesto con la oposición”.

El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aclaró que respeta la decisión de su esposa, la candidata vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Margarita Cedeño, por haberse quedado en el partido oficialista.

Negó que esto se tratase de una estrategia, e indicó que el hecho de que él aspire a la candidatura presidencial por un partido, obedece a visiones y concepciones distintas. “Yo no me quería ir del PLD, me vi compelido por la situación”, añadió en una entrevista en el programa Matinal del Grupo Telemicro.

Al ser cuestionado sobre lo que implica esta diferencia política en la convivencia del hogar, citó como ejemplo las palabras que ofreció el candidato presidencial colombiano Belisario Antonio Betancourt en su discurso de cierre de campaña: “Durante toda esta campaña me han dicho que yo no puedo ni siquiera conseguir el voto de mi mujer, lo que se oculta es que yo soy tan democrático, tan diverso, tan abierto y tan plural, que todas las noches me acuesto con la oposición”.

A Berlisario Betancourt, presidente de Colombia 1982-1986, la oposición colombiana lo acusaba de no contar con el apoyo de su esposa.

Fernández abandonó las filas del PLD tras 46 años de militancia, tras los resultados de las primarias del 6 de octubre donde resultó electo candidato presidencial Gonzalo Castillo, sin embargo Cedeño permanece en esa organización, y actualmente aspira a un tercer mandato vicepresidencial.