Liam Payne será sepultado el 27 de octubre en Londres

El funeral de Liam Payne, ex integrante de One Direction, se llevará a cabo el 27 de octubre de 2024 en la Catedral de St. Paul en Londres. El evento estará programado para comenzar a las 11:00 a.m.

Payne, de 31 años, murió el pasado 16 de octubre por la tarde tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina.