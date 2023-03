Linares asume responsabilidad de fracaso de RD en Clásico Mundial

El dirigente Rodney Linares asumió la responsabilidad del fracaso de República Dominicana en la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol.

“Sí, de mi parte sí”, respondió Linares en la rueda de prensa después del partido cuando le preguntaron si consideraba un fracaso la eliminación en primera vuelta. “Asumo la responsabilidad del juego y de haber perdido”.

Si bien Linares mencionó reiteradamente que él asumía la culpa de lo sucedido – “el que me quiera echar la culpa, que me la eche” – no dejó de lamentarse por esas oportunidades que no pudo capitalizar su ofensiva.

Particularmente, se refirió al quinto inning, cuando sus dirigidos llenaron las bases contra Alexis Díaz, con el corazón del lineup al acecho y el duelo 5-1 a favor de los boricuas. Pero Manny Machado bateó un rodado para dobleplay, trayendo una carrera, y Rafael Devers falló con un elevadito a tercera. Lo que parecía un episodio para mucho, terminó en muy poco.

“Nosotros tuvimos oportunidades de ganar el juego”, puntualizó Linares. “Teníamos bases llenas sin outs, el medio del lineup, y no pudimos”.

Lo sucedido en ese episodio, ofensivamente, fue una radiografía de la toletería de R.D. Sumando lo ocurrido ante sus dos grandes rivales del Caribe, entre Machado, Devers, Julio Rodríguez, Eloy Jiménez (inició ante P.R.) y Teóscar Hernández (comenzó contra Venezuela) se fueron de 32-3 sin carreras remolcadas.

“Esos son los jugadores que tenemos, los jugadores que yo iba a (poner a) jugar. Yo soy una persona que se basa en los números, en la data, y la data me decía que esos son los jugadores que tenían que jugar”, ripostó el piloto. “Vuelvo y repito: yo confiaba, o confío, en los jugadores. Eran los mejores, para mí, en el momento. Sé que perdimos la serie y nadie está más decepcionado que yo”.

