Las cinco personas a bordo de un sumergible perdido murieron en un evento «catastrófico», dijo el jueves un oficial de la Guardia Costera, lo que puso fin a la búsqueda masiva del barco que se perdió durante un viaje al Titanic.

«Estos hombres eran verdaderos exploradores que compartían un espíritu de aventura distinto y una profunda pasión por explorar y proteger los océanos del mundo«, dijo OceanGate Expeditions en un comunicado. «Nuestros corazones están con estas cinco almas y cada miembro de sus familias durante este trágico momento».

Un robot de aguas profundas no tripulado desplegado desde un barco canadiense descubrió los restos del sumergible el jueves por la mañana a unos 488 metros (1.600 pies) de la proa del naufragio centenario, a 4 km (2-1/2 millas) por debajo de la superficie. , dijo el contraalmirante de la Guardia Costera de los Estados Unidos, John Mauger, en una conferencia de prensa. «Los escombros son compatibles con una pérdida catastrófica de la cámara de presión», dijo Mauger.

Los equipos de rescate de varios países han pasado días buscando en miles de millas cuadradas de mar abierto con aviones y barcos cualquier señal del Titán de 22 pies (6,7 metros), operado por OceanGate Expeditions, con sede en Estados Unidos.

El sumergible perdió contacto el domingo por la mañana con su nave de apoyo aproximadamente una hora y 45 minutos después de lo que debería haber sido un descenso de dos horas.

Las cinco personas a bordo incluían al multimillonario y explorador británico Hamish Harding, de 58 años; el magnate de negocios nacido en Pakistán Shahzada Dawood, de 48 años, y su hijo de 19 años, Suleman, ambos ciudadanos británicos; el oceanógrafo francés y experto en Titanic Paul-Henri Nargeolet, de 77 años, que había visitado los restos del naufragio docenas de veces; y Stockton Rush, el fundador estadounidense y director ejecutivo de OceanGate, que piloteaba el sumergible.

La detección de ruidos submarinos el martes y miércoles utilizando boyas de sonar lanzadas desde aviones canadienses ofreció temporalmente la esperanza de que las personas a bordo del sumergible estuvieran vivas y tratando de comunicarse golpeando el casco.

Pero los funcionarios advirtieron que el análisis del sonido no fue concluyente y que los ruidos podrían no haber emanado del Titán en absoluto. Incluso si el Titán sobrevivió, el suministro de aire a bordo se estimó en 96 horas cuando ingresó al agua el domingo alrededor de las 8 am (1200 GMT), lo que significa que los ocupantes probablemente se habrían quedado sin oxígeno el jueves por la mañana.

