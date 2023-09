Los seres mejor informados del planeta son, sin duda alguna, los chinos de Bonao. No se les pasa nada. No ignoran nada. A lo sumo desconocen lo que está pasando en China. Pero de este país y su vecindad lo saben todo. Saben, por ejemplo, que quienes pagan la construcción del mentado canal del Masacre son los nuevos dueños de Haití: la familia Clinton (Bill, su esposa Hillary, hijos, nietos, demás familiares y socios), para asegurar el suministro de agua de una gran mina de oro que explotarán…Y si esto lo saben los chinos de Bonao, deben saberlo los cocotuses del Palacio Nacional, que hasta ahora (¡Qué curioso!) no han mencionado ese apellido.