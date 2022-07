Los equipos tendrán que vaciar ‘fincas’ por Soto

Con la noticia la semana pasada de que el dominicano Juan José Soto -según distintos reportes- había rechazado una extensión de contrato por 15 años y US$440 millones, el mundo del béisbol se puso de cabeza.

Los equipos de mayor poder económico son los que tratarán de adquirir a Soto, aunque tengan que vaciar sus fincas de prospectos.

El corresponsal de MLB Network, Joel Sherman, escribió en un artículo para el New York Post, que los Yankees “tendrían” que ir por Soto, así les cueste varios de sus mejores prospectos.

Un sondeo de MLB.com con siete escritores reportó que para los Yanquis conseguir a Soto desde los Nacionales tendrían que desprenderse de: 2B Gleyber Torres, LZ Néstor Cortés, SS Anthony Volpe (prospecto Nro. 8 de MLB), OF Jasson Domínguez (prospecto Nro. 39 de MLB), LZ Ken Waldichuk (prospecto Nro. 72 de MLB).

Los Mets que también han mostrado interés en el dominicano tendrían que enviar a los Nacionales a: LZ David Peterson, C Francisco Álvarez (prospecto Nro. 2 de MLB), 3B/OF Brett Baty (prospecto Nro. 20 de MLB), SS Ronny Mauricio (prospecto Nro. 52 de MLB), OF Alex Ramírez (prospecto Nro. 87 de MLB).

En caso de ser con los Dodgers, los Nacionales recibirían a: LD Dustin May, LD Bobby Miller (prospecto Nro. 26 de MLB), OF Andy Pages (prospecto Nro. 47 de MLB), INF Miguel Vargas (prospecto Nro. 70 de MLB), OF James Outman (prospecto Nro. 17 de los Dodgers).

Joel Sherman escribió que “Soto es el out más difícil del juego”. “No ha mostrado debilidad en los momentos importantes. Está bajo control contractual del club por tres luchas más por el banderín”.

