Los Orioles reclaman a Lewin Diaz y designan a Ryan O’Hearn para asignación

Los Orioles reclamaron a Lewin Díaz de las renuncias de los Bravos y designaron al primera base Ryan O’Hearn para asignación en un movimiento correspondiente, según un anuncio del equipo.

Es la segunda vez en esta temporada baja que los O’s han reclamado a Díaz de waivers. Es un poco sorprendente verlos designar a O’Hearn como el movimiento correspondiente, dado que solo fue adquirido de los Reales hace un par de días, aunque los O seguramente también esperan que O’Hearn acepte una asignación absoluta si pueden pasarlo. a través de exenciones, ya que rechazarlo a favor de la agencia libre significaría perder su salario de $ 1.4MM. Ese salario podría incluso ayudar a los O’Hearn a pasar por las exenciones, momento en el que podrían tener a ambos primera base zurdos en la organización como opciones de profundidad.

Llamar a esto una temporada baja tumultuosa para Díaz sería quedarse corto. Ha sido designado para asignación por cuatro clubes diferentes y reclamó exenciones cuatro veces, dos veces por los Orioles ahora. Aunque es solo un bateador de .181/.227/.340 en 343 apariciones en el plato de las Grandes Ligas, Díaz es un ex prospecto de 26 años con un poder superior al promedio que también es posiblemente el mejor primera base defensivo en las Mayores. Ha llevado a los equipos a continuar quitándolo de las exenciones (O’s, Pirates y Braves lo han hecho), aunque la esperanza general del equipo reclamante parece ser que puede lograr pasarlo a través de las exenciones y retenerlo como una pieza de profundidad sin cometiendo un spot de 40 hombres.

Hasta este punto, eso aún no ha sucedido, lo que seguramente genera una situación frustrante para el jugador. Seguramente Díaz preferiría saber dónde se reportará en los entrenamientos de primavera y dónde podría llamar hogar la próxima temporada, pero el carrusel de temporada baja no ha permitido que eso suceda. Dado que los O’s todavía están buscando hacer algunas adiciones a su lista de 40 hombres, es eminentemente plausible que un movimiento posterior, ya sea la firma de un lanzador veterano u otro reclamo de exención en las próximas semanas, vuelva a empujar a Díaz al limbo de la DFA. . Incluso si llega a los entrenamientos de primavera, Díaz no tiene opciones de ligas menores, por lo que los Orioles deberán llevarlo a la lista del Día Inaugural o una vez más intentar pasarlo a través de las renuncias.

En cuanto a O’Hearn, fue cambiado de Kansas City a Baltimore después de su primera DFA, por lo que aún no ha alcanzado el límite de exención una vez. El jugador de 29 años llamó la atención como novato en 2018 cuando debutó con una estruendosa línea de bateo de .262/.333/.597 y una docena de jonrones en 170 apariciones en el plato, pero nunca más se acercó a esos niveles. Durante las últimas cuatro temporadas, O’Hearn es un bateador de .211/.282/.351 que ha sido abanicado en el 26.9% de sus apariciones en el plato. Sus problemas son particularmente pronunciados contra los lanzadores zurdos, pero también ha estado por debajo de la media contra los derechos.

La esperanza de los Orioles de adquirir a O’Hearn podría ser simplemente que un cambio de escenario y las nuevas limitaciones de la liga en los turnos dentro del cuadro ayuden a O’Hearn a sacar más provecho de su enfoque alegre en el plato. Constantemente se clasifica entre los mejores de la liga en términos de velocidad de salida y contacto duro, nunca más que en 2022. La temporada pasada, incluso cuando registró un corte feo de .239/.290/.321, O’Hearn promedió 92.1 mph fuera del bateó y lanzó el 48% de sus bolas bateadas a una velocidad de al menos 95 mph.

Baltimore ha estado buscando bateadores zurdos que puedan ayudar en la primera base durante la temporada baja y, al menos por el momento, han enganchado a un par de ellos, probablemente con la última esperanza de esconder a ambos en Triple-A sin dedicar 40 -man lugar en la lista a cualquiera.

