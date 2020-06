Los resorts del Grupo Punta Cana reabrirán sus puertas el 1 de julio bajo un nuevo estándar de seguridad y limpieza y evitando el contacto físico con los turistas, por lo que atenderá todos los requerimientos de sus huéspedes a través de Whatsapp y una aplicación móvil de la empresa.

Además, de acuerdo con un comunicado de prensa, la compañía turística también se apoyará en su página web www.puntacana.com. Mediante estos tres canales virtuales, sus huéspedes podrán hacer todos los procesos de check-in y check-out, pagos con cargo a las habitaciones, acceso a todos los menús, hacer reservaciones en restaurantes y conocer todas las amenidades que ofrece el resort.

De igual forma, en una nota de prensa, Puntacana Resort señaló que los protocolos de limpieza y seguridad están alineados con los protocolos para enfrentar el COVID-19, cumpliendo con los más altos estándares y certificaciones internacionales, en sus hoteles The Westin Puntacana Resort & Club, Four Points By Sheraton y Tortuga Bay.

Están reforzando e implementando rigurosos protocolos de limpieza profunda, nuevos métodos de desinfección y tecnología avanzada en sus habitaciones, cocinas, espacios públicos y en áreas de alto flujo de personas.

A los huéspedes que lleguen a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, se les ofrecerá el servicio VIP y un vehículo privado del hotel les recogerá.

Las medidas del resort

Parte de los procedimientos en las operaciones diarias del resort será mantener el distanciamiento físico por lo que se han instalado señalizaciones en el piso, la recepción y otras áreas de contacto contarán con divisores de protección para promover un nivel adicional de precaución; uso de mascarillas y gel desinfectante; se le tomará la temperatura a todo el que ingrese a la propiedad.

En las áreas de restaurantes se disminuirá a un 50% su cantidad de puestos, las mesas serán separadas por 2.5 metros y todo será a la carta. Los menús serán digitales y en pizarras físicas para evitar el uso de impresos.

Habrá protocolos de distanciamiento entre habitaciones, alternando su ocupación. Se colocarán toallitas desinfectantes en la habitación; después del check-out, las habitaciones y aires acondicionados se someten a un proceso riguroso de desinfección y limpieza profunda.

El proceso de salida o check-out será vía correo electrónico y el huésped deberá depositar las llaves de la habitación en un buzón disponible en la recepción para luego pasar a ser higienizadas.

Las áreas de golf, spa, tenis y otras amenidades seguirán los rigurosos protocolos de los hoteles y adicionalmente implementarán procesos específicos para sus labores, como el uso de carritos de golf para una sola persona y los mismos recibirán higiene y desinfección continua; la visita al gimnasio deberá ser por medio de una solicitud con un máximo de dos personas por turno y tendrán un tiempo limitado para dar oportunidad a otros huéspedes.

Protocolo con los colaboradores

A los colaboradores se les hará control de temperatura antes de ingresar a la propiedad y dos veces al día durante su jornada laboral; deberán utilizar mascarilla y guantes y están recibiendo capacitación rigurosa sobre protocolos de higiene y salud, enfatizando la importancia del distanciamiento social, el lavado de manos y reforzando los nuevos estándares de servicio.