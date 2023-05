RAFAEL CASTRO-AILA

Santo Domingo-RD

Luego de vencer el capítulo 42, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés, deportó este sábado a la República Dominicana a un grupo de 98 expresidiarios nacionales, incluyendo 18 mujeres que cumplieron condenas en cárceles de esa nación.

Este es el primer grupo de nacionales repatriados desde territorio estadounidenses luego de que venciera el capítulo 42 el pasado jueves en Estados Unidos.

Los devueltos vinieron por el aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, en un vuelo comercial arrendado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE: UU (ICE), por sus siglas en inglés.

Con el propósito de garantizar la protección y seguridad de la tripulación de la aeronave, en el mismo avión vienen escoltado a los prisioneros numerosos miembros del Buró Federal de Investigaciones FBI y de agentes Marshall, quienes entregan a las autoridades de Migración a su arribo a la terminal a los reclusos deportados.

¿QUÉ ERA EL CAPITULO 42?

A partir del pasado jueves, la frontera entre Estados Unidos y México clausuró el capítulo 42 iniciando una nueva metodología de control migratorio en la frontera sur con México.

El Título 42, era una norma sanitaria impuesta por el Gobierno de Donald Trump (2017-2021) que permitía la restricción de la entrada de migrantes por la frontera sur y la expulsión a México de personas de ciertas nacionalidades tras cruzar la frontera de manera irregular, sin la posibilidad de solicitar asilo.

Se estima que más de 25 mil dominicanos lograron penetrar a territorio de Estados Unidos, muchos de los cuales solicitaron asilo ante las autoridades de inmigración de esa nación con el objetivo de justificar su estadía en territorio norteamericano. Y otros lograron burlar los controles migratorios para ingresar a esa nación.

El cónsul general de Estados Unidos, en la República Dominicana Greg Segas señalado que la mayoría de estos nacionales que pidieron asilo al penetrar a territorio estadounidense serán deportados al país, en los próximos meses.

“Hay alrededor de 25 mil dominicanos que entraron a Estados Unidos ilegalmente por la frontera sur con México que serán deportados por autoridades de migración estadounidense, a la República Dominicana en los próximos meses” expresó, el diplomático estadounidense.

De acuerdo con los detalles, los nacionales no calificarían para optar por una residencia legal ya que la República Dominicana no esta dentro de las naciones elegibles para que sus ciudadanos puedan ser escogidos para recibir las tarjetas verdes “Green Card” a través del asilo.

Se recuerda que el gobierno estadounidense estableció el pasado 6 de enero de este año un programa para mejorar la calidad de vida de las personas de algunos países de Centroamérica y del El Caribe, con problemas socio económicos

Entre los países beneficiados son este programa se encuentran Cuba, Haiti, Nicaragua y Venezuela, este programa favorecería a los ciudadanos de esos países y no tienen ciudadanía o residencia permanente de otro país, a sus familiares inmediato como esposa e hijos menores de 21 años, por medio de un auspiciador que este legalmente en Estados Unidos.

Según el programa estas personas podían obtener un documento de viaje para entrar a los Estados Unidos por dos años. Mediante el plan miles de ciudadanos de esos países ya están residiendo temporalmente en territorio estadounidense.

CON RESPECTO A LOS 98 DEPORTADOS

De los 98 deportados de este sábado, no todos fueron repatriados por violación a las leyes migratorias, sino que un porcentaje también fue devuelto tras cumplieron condenas en esa nación del norte acusados de distribución de drogas narcóticas, crímenes, lavado de dinero, asaltos a mano armada y otras violaciones menores a las leyes federales.

INCRMENTAN VUELOS DE DEPORTADOS

Ahora con el aumento de las repatriaciones, las autoridades de inmigración de Estados Unidos han incrementado de dos vuelos que realizaban mensual a 8 operaciones desde territorio estadounidense al país, por el aeropuerto Internacional de Las Américas.

Los martes y sábado de cada semana arriba al aeropuerto Las Américas un avión arrendado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU, trayendo a decenas de nacionales deportados luego de cumplir condenas en esa nación norteamericana.

El grupo de 98 en el que vinieron 18 mujeres fue trasladado al Centro de Retención de Deportados de la Dirección General de Migración ubicado en la comunidad Haina, de San Cristóbal dos autobuses del organismo.

Los recién llegados estaban presos en Nueva York, Boston, Los Ángeles, California, Filadelfia, Massachusetts, Texas, Miami y otros lugares.

Con este grupo, según datos preliminares ofrecidos en el aeropuerto Las Américas con esta cantidad ascienden a más de 1,500 los exconvictos dominicanos devueltos desde Estados Unidos en lo que va de este año 2023.

También hay que destacar que, además, de los nacionales que son trasladados periódicamente en los vuelos fletado que llegan los martes y sábado, también otros son enviados al país, en vuelos regulares de las líneas aéreas comerciales luego que también cumplen su condena.

