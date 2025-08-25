Caracas.–

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado advirtió que la creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe intensifica la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, en medio de lo que describió como “uno de los momentos más críticos” de la crisis política y social que atraviesa Venezuela.

En una entrevista concedida a FOX News, Machado sostuvo que la administración del expresidente Donald Trump había colocado a Venezuela como prioridad en su agenda de política exterior, al considerarla un centro de operaciones del narcotráfico que afecta directamente a Estados Unidos.

“Esto es bastante serio. Esta es una estructura criminal que está usando Venezuela para canalizar toneladas de drogas que llegan a Estados Unidos”, señaló la dirigente, actualmente en la clandestinidad.

Machado recalcó que el aislamiento internacional de Maduro se profundiza y que dentro del país son “muy pocos los militares en el alto rango” que aún lo respaldan.

“Ellos deben tomar una decisión”, advirtió, subrayando además que existe “una alianza muy fuerte” entre los sectores democráticos venezolanos y Washington para impulsar una transición política.

“Vamos a convertir a Venezuela desde una cueva de criminales hasta un lugar seguro de todas las Américas, con oportunidades energéticas y de recursos que va a ser increíble para toda América”, afirmó.

Mientras tanto, la Casa Blanca confirmó el despliegue de tres buques de guerra, un submarino nuclear, aviones de reconocimiento y sistemas de misiles en el Caribe, apoyados por unos 4,000 militares, con el objetivo de frenar las rutas del narcotráfico que, según Washington, son operadas por el régimen de Maduro.

La portavoz Karoline Leavitt fue categórica al recalcar que Maduro “no es un presidente legítimo” sino el líder de un “cartel de la droga” acusado en Estados Unidos de delitos transnacionales.

El escenario refuerza la creciente presión internacional contra Caracas y reaviva el debate sobre el futuro político del país, en medio de la incertidumbre sobre el rol que jugarán las Fuerzas Armadas en la definición de la transición.

