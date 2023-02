EE.UU



El tercera base dominicano Manny Machado pactó una extensión de contrato de 11 años por 350 millones de dólares con los Padres de San Diego, según el reporte del periodista de la cadena deportiva ESPN, Jeff Passan.

A través de su cuenta de Twitter, Passan indicó que fuentes cercanas dijeron a ESPN, que “Machado ayudó a cambiar la franquicia de los Padres, por lo que se quedará mientras el equipo busque su primer campeonato de serie mundial”.

“ÚLTIMA HORA: El tercera base estrella Manny Machado y los Padres de San Diego están finalizando una extensión de contrato de 11 años y $350 millones, fuentes familiarizadas con el acuerdo le dijeron a ESPN. Machado ayudó a cambiar la franquicia. Se quedará mientras los Padres en ascenso buscan su primer campeonato”, comunicó Pasan en Twitter.

BREAKING: Star third baseman Manny Machado and the San Diego Padres are finalizing an 11-year, $350 million contract extension, sources familiar with the deal tell ESPN. Machado helped turn around the franchise. He’ll stay as the ascendant Padres seek their first championship.

— Jeff Passan (@JeffPassan) February 26, 2023

El antesalista había expresado a mediados de febrero que estaría optando por salir a la agencia libre luego de finalizar la temporada 2023 del béisbol de las Grandes Ligas.

El toletero de 30 años firmó antes del inicio de la campaña 2019 un contrato con San Diego, donde consiguió la suma de 300 millones de dólares por 10 años.

