Madonna rinde tributo a sus amigos fallecidos

Madonna concluyó una semana de conciertos espectaculares en la Ciudad de México con una velada en la que tuvo como invitada especial a Salma Hayek y en la que abundaron las emociones, desde el amor y la gratitud, hasta el dolor y la memoria de sus seres queridos perecidos por VIH-sida.

Desde que anunció que vendría a México en abril 2023, las expectativas estaban al máximo. Luego vino el accidente casi mortal que sufrió en junio de ese año por una infección bacteriana, lo que puso en duda su gira mundial. Hasta que finalmente se recuperó y retomó su Celebration Tour para festejar cuatro décadas de trayectoria.

Las entradas para sus cinco conciertos en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana, con capacidad para 20,000 asistentes, estaban agotadas para abril de 2024 cuando finalmente llegó la reina del pop tras ocho años de ausencia y a más de 30 años de sus primeros conciertos en el país en aquella Girls Show Tour de 1993.

Madonna se tomó bastante tiempo para hablar con sus fans a lo largo de la presentación en la que interpretó temas como “Like a Prayer”, “Into the Groove”, “Ray of Light” y “Don’t Tell Me”.

Primero expresó de la importancia de la música en su vida desde que llegó a Nueva York para ser bailarina con “35 dólares en la bolsa”.

“Era muy inocente y estúpida realmente, pero saben qué, no me arrepiento de ninguna de las decisiones que tomé, ni de todas las decisiones estúpidas también, porque me llevaron a donde estoy hoy y no cambiaría nada”, aseguró.

“Mi vida dio un giro de 360 grados cuando alguien me dio una guitarra y me dijo, aprende a tocar esto y lo hice. Interpretar música cambió mi vida, espero que mi música cambie la de ustedes”.

Recordó que cuando compuso su primera canción le habló emocionada a su padre para contarle de su logro, pero él le preguntó si ya había conseguido un trabajo, “¡adivinen quién le paga la renta ahora a ese (grosería)!”, exclamó.

Le cantó a Freddy Mercury, quien murió muy joven de sida

En ese entonces Madonna no se amilanó por ese comentario de su padre, su trabajo era la música y esta primera canción la estrenó en un pequeño local apestoso llamado CBGB (la legendaria cuna de la escena punk neoyorkina), la canción era “Burning Up”, la cual interpretó tras esta introducción.

En la semana en México Madonna también había compartido que cuando era una chica que vivía en el medio oeste de Estados Unidos descubrió a Frida Kahlo y fue al único museo de arte que había en ese entonces en Detroit donde encontró un retrato de la pintora mexicana con el pelo trenzado y una mirada intensa.

En su gira Madonna ha interpretado “Live to Tell” para rendir un homenaje a “todas las luces brillantes que perdimos por el sida”, entre las fotografías que ha incluido en este homenaje se encuentra Freddy Mercury.

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...