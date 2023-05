Madre dominicana clama por justicia ante asesinato de su único hijo en EE:UU

La señora Rachel Canelón, dominicana, – venezolana, relató que su hijo Carlos Eduardo Aybar, de 31 años fue ultimado a balazos por un inquilino en un incidente ocurrido el pasado 21 de abril pasado en un apartamento The Marq en la West 7th Street, ubicado en el 701 Arch Adams Lane, Fort Worth, Texas 76107, dentro de complejo de apartamentos de lujo. Explicó que su vástago nació en Estados Unidos, un 4 de Julio de 1992, de padres latinos. Añadió que al pasar el tiempo luego de su nacimiento, ella y su hijo se marchamos a Santo Domingo, donde Carlos Eduardo creció rodeado de amor y buenos ejemplos, convirtiéndose así en un joven amoroso, responsable, educado y amante de la justicia. La dama narró que hace 12 años, su hijo tomó la decisión de partir en busca de mejor futuro y oportunidades, cargado de sueños, a su país natal, Estados Unidos; estableciéndose en Dallas, Texas, Estados Unidos. “La noche del 21 de abril del presente año recibí la noticia que ninguna madre debería recibir. Un monstruo sin escrúpulos, había despojado de la vida a mi príncipe americano. El hecho añadió sucedió tras éste terminar las labores como encargado de Mantenimiento del edificio donde trabajaba y residía, The Marq en la West 7th Street, ubicado en el 701 Arch Adams Lane, Fort Worth, Texas 76107 en, complejo de apartamentos de lujo”. Indicó que el apartamento es manejado por la compañía C. W. S. Apartment Homes, atendió una llamada de una compañera de trabajo que le informó se sentía insegura con la manera en que un inquilino estaba reclamando unos avisos que habían sido dejados en su departamento. Carlos, al parecer, acudió rápidamente a asistir a su compañera y mientras trataba de mediar para que el inquilino en cuestión, de nombre Devin Smith, se calmara y saliese de la oficina en el Lobby principal donde se encontraba en el momento. Dijo la dama que fue entonces, cuando este sujeto despiadadamente le propinó 7 disparos a su hijo quitándole la vida instantáneamente en el lugar. Deploró la señora que dice es nieta de Juan Tomás Díaz, uno de los ajusticiadores del tirano Rafael L Trujillo, que su vástago ida a destiempo, dejó huérfano a su único hijo Allán Sebastián llena de 4 años de edad Con respecto a la situación del hombre sindicado como autor del crimen éste fue beneficiado con una fianza de 150 mil dólares de los cuales sólo fue necesario pagar un 10% para obtener una “prisión domiciliaria”; la cual al final – como era de esperarse – violentó tras solo 7 días. Explicó que en estos momentos el victimario se encuentra nuevamente tras las rejas, donde afirma espero se refunda por el resto de sus días. Agregó que este sujeto había sido reportado en numerosas ocasiones por varios inquilinos., por acosar y permitir que perro mordiera al menos tres personas. Además, señaló que se le agrega una confesión a un supuesto oficial de cortesía de los apartamentos, que es a su vez detective de la policía de Fort Worth. Smith le confiesa al mismo el deseo de ultimar a tiros a una persona de seguridad de un club de comedia cerca del área. ANTECEDENTES DEL HOMICIDA “A Smith se le añadieron cargos por tirar indiscriminada e irresponsablemente varios tiros al aire, lo que fue comprobado por los resultados de prueba de balística que provenían de la misma arma con que se le arrebató la vida a mi hijo. Este hombre sin escrúpulos tenía además 3 DUIs y fue apresado en numerosas ocasiones en el 2015, 2016 y 2019. Así mismo, en la audiencia del pasado día 10 de mayo, tuve que escuchar la llamada de auxilio al 9-1-1-, se le preguntó al matador si – sabiendo lo que sabe hoy día de la persona fallecida – si se arrepentía de lo sucedido… ¿su respuesta fría y sin ningún remordimiento? “no”. Uno siempre escucha y ve las terribles noticias de tiroteos, y muertes por personas despiadadas e irresponsables quienes tienen acceso a armas en este país. Jamás está uno preparado para que una de esas víctimas que ve en las noticias sea un ser querido… “Y muchos menos tu único hijo. Carlos Eduardo era un hombre joven, lleno de vida, amoroso hijo, padre, sobrino, primo… Sus vecinos y las personas que le conocieron no tienen más que atributos y virtudes que reconocer de él. Tanto en Estados Unidos como en Santo Domingo. “No podemos permitir que su muerte sirva sólo para incrementar estadísticas de un Estado donde diario ocurren muertes por uso indiscriminado de armas. Lo que estamos pidiendo es que se haga justicia por la muerte indiscriminada y salvaje de mi amado hijo», expreso la dama.