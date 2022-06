Manny Cruz estrena álbum “Dominicano de Corazón Live”

El merenguero Manny Cruz estrenó su primer álbum En Vivo que contiene una selección de 13 canciones de lo que fueron sus 3 presentaciones el pasado mes de febrero en el Teatro La Fiesta, donde se dio inicio al Tour “Dominicano de Corazón”. El mismo está disponible en todas las plataformas digitales.

“Muy contento de que la gente pueda escuchar lo que se vivió esas tres noches en el Teatro La Fiesta. Ver la aceptación que ha tenido el álbum desde que salió me llena de muchísima alegría” dijo el artista.

Entre los temas que conforman el álbum está el aclamado Medley de Merengues, que se convirtió en uno de los momentos más emotivos y eufóricos de los conciertos, donde Manny rinde tributo a algunas de sus orquestas y agrupaciones favoritas de los 80 y 90, entre ellas The New York Band, Ilegales, Proyecto 1, Fernando Villalona, Sergio Vargas, entre otros.

Las canciones incluidas en este álbum son: Sabes Enamorarme, Bailando Contigo, Estoy Completo, No me lo creo Ft. Eddy Herrera, Las Puertas del Cielo, Que Rico Es El Merengue Ft. Johnny Ventura, Dame una Noche Ft. Daniel Santacruz, Qué Vamo’ a Hacer?, Medley Merengues, Dime Que Si Ft. Ilegales y su gran éxito Santo Domingo.

El merenguero, inició el Tour en el mes de Febrero en Santo Domingo con 3 sold out, también lo presentó en la ciudad de Miami y luego pausó temporalmente por su exitosa participación en Tu Cara Me Suena de Televisa Univisión; y el pasado 21 de Mayo lo retomó en la ciudad de New York, con su presentación a casa llena frente en el Lehman Center. Actualmente se prepara para anunciar nuevas fechas en República Dominicana y Estados Unidos.

