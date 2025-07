Manny Ramírez está convencido de que Juan Soto será Salón de la Fama

Las palabras de una leyenda siempre tienen un eco particular, y cuando provienen de Manny Ramírez y apuntan a un compatriota, el impacto es doble.

En una reciente entrevista radial desde su natal República Dominicana, el controvertido pero brillante extoletero no dudó en lanzar una audaz predicción sobre el futuro de Juan Soto, asegurando que el jardinero de los New York Mets tiene un destino claro: el Salón de la Fama de Cooperstown.

Ramírez, conocido tanto por su formidable poder con el bate como por sus opiniones directas, no se anduvo con rodeos al expresar su admiración por Soto, lo que añade un peso considerable a su vaticinio.

Según Manny, Soto posee una combinación única de habilidades y una mentalidad que lo distinguen de la mayoría. “Juan Soto tiene todos los ingredientes para ser inmortal en el béisbol”, afirmó Ramírez, desglosando las virtudes que, a su juicio, lo hacen un futuro inquilino del Olimpo del béisbol.

El veterano destacó la madurez y la compostura de Soto en el plato, cualidades que ha exhibido desde su debut, a pesar de su corta edad. “Demuestra una madurez poco común en el plato y una compostura de veterano en un cuerpo joven”, explicó Ramírez.

En particular, la disciplina en la selección de lanzamientos de Soto fue calificada por Manny como “oro puro para cualquier alineación”, subrayando su quirúrgica visión para elegir pitcheos y su potente swing. Si bien Ramírez admitió que Soto podría no ser el mejor jardinero defensivo, enfatizó que este aspecto no disminuye en absoluto su impacto global en el juego.

Las declaraciones de Manny Ramírez van más allá de un simple cumplido de una generación a otra; representan el reconocimiento de un jugador que ya está construyendo una carrera digna de Cooperstown.

Ramírez confía en que Soto, con sus sólidos promedios, su poder consistente y su sobresaliente capacidad para embasarse, ya está forjando un legado que recuerda a los más grandes de todos los tiempos.

Actualmente con poco más de 1,000 juegos en ocho temporadas en las Grandes Ligas, Juan Soto acumula un promedio de .283 con 222 cuadrangulares, 643 impulsadas y 1,018 hits. De mantenerse a este ritmo por el resto de su carrera, Soto podría ser un sólido candidato a Cooperstown.

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...