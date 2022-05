Manuel Margot aprendió a sacar ventaja errores píchers

Aprender a beneficiarse de los errores de los lanzadores fue el mayor enfoque que realizó el dominicano Manuel Margot, de Tampa Bay, en la temporada muerta y los frutos de esa labor se evidencian en el gran comienzo ofensivo que desarrolla en la actual temporada.

El renacer ofensivo de Margot presenta una excelente línea ofensiva de .348/.412/.500 para un wRC+ de 178, lo que le permite producir 1.2 fWAR en 27 partidos. Incluye 11 juegos seguidos con al menos un hit, antes de ingresar a la lista de incapacitados por una distensión en el tendón de la corva derecha el pasado domingo.

Por esa mejoría, Margot le otorga mucho crédito al trabajo que hicieron los entrenadores Luis Evangelista, conocido como Mejía, de Top 10 Baseball Academy; Fernando Tatis padre y Ramón Genao, alías Papiro.

“Ellos tres trabajaron conmigo en la parte mental para que no me pusieran tan ansioso, especialmente cuando tenía dos strikes”, explicó Margot, quien añadió que habla con Mejía antes de cada partido de Tampa.

Reveló que analizan la forma como le están lanzando. “Los píchers tienen la teoría de atacarme temprano en el conteo y por eso estoy ready para cuando ellos comentan el error poderlo aprovechar de inmediato”, adelantó.

Optimismo

Margot dijo que la lesión en la corva derecha no lo detendrá en su objetivo de tener una gran temporada. “Casi estoy ready, incluso ahora mismo no me molesta al caminar.

Ayer empecé a batear en el ‘Tee’ y hoy empezaré a correr las bases y hacer ejercicios de piernas”, manifestó Margot, quien piensa que estará de regreso con Tampa en la serie frente a los Marlins que inicia el próximo martes.

Contrato, una bendición

Margot señaló también la firma de la extensión de contrato por dos años y US$19 millones con Tampa le ha ayudado bastante. “Definitivamente la firma de un nuevo contrato me quitó la presión.

No es lo mismo cuando tu juegas con la presión de que tienes que producir para estar en el equipo el año que viene”, dijo Margot.

Resaltó que jugar sin contrato produce una presión psicológica para la cual no todo el mundo está preparado para cogerla. “Cuando te sientes confiado y la mente te ayuda puedes hacer muchas cosas positivas”, aseguró Margot.

Talentoso

— Premio

En la primera semana de mayo, Margot fue electo Jugador de la Semana en la Liga Americana al batear para .500 (de 24-12) y OPS de 1.580, el mejor en MLB. Anotó 12, disparó seis extrabases y remolcó 12, con dos estafas.

