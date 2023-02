El cantautor inglés Marlon Cherry anuncia su nueva producción discográfica con la que pretende abrirse camino en el mercado latino y recordarles a quien la baile lo “Sexy” (nombre del tema) que es la mujer con la que está, al mismo tiempo a las chicas que recuerden lo sensual que son en realidad.

Marlon es oriundo de Sudáfrica de ascendencia afro-mauriciana, nació en la ciudad tropical bañada por el sol de Durban, Kwa-Zulu Natal, Zululand. Actualmente vive en Reino Unido, ha cantado en otros países de Europa, realizando espectáculos musicales en Brasil, Río de Janeiro.

Este versátil chico posee una ardua experiencia en la música después de ser descubierto a los 6 años. Ha cantado para muchas bandas, grabando y actuando con Mtv en Italia, Sicilia, también ha tenido canciones en las listas de éxitos de ese mismo país.

Marlon es cantautor de su material, pero en este primer álbum en solitario » They Saw Us Coming «, Marlon coescribe con el productor de ventas X2 Platinum, Anthony Westgate.

El tema “Sexy” cuenta con video oficial producido por un increíble equipo de producción «Don E Productions» y se grabó en la región del Valle de San Fernando específicamente en North Hollywood, Los Ángeles, este narra la historia de una dama a la que un chico se le quiere acercar para decirle lo hermosa que está, con el objetivo de elogiarla. Los actores son bailarines profesionales de clubes de la misma región los cuales comenta Marlon “Han hecho un buen trabajo al hacer que mi canción «Sexy» sea aún más Sexy”.

Marlon Cherry tiene como objetivo lanzar este tema en América Latina y luego llevar la canción a nivel mundial. También agregó el cantautor afro-mauriciano que el tema es perfecto para las empresas de publicidad y aseguró que una vez que llegue a las manos adecuadas, la canción «Sexy» agregará valor a cualquier producto que una empresa desee vender y publicitar.

El internacional intérprete ofrece mucho en relación con su música, razón por la cual extiende una invitación a toda la población de Latinoamérica para seguirlo en sus redes sociales y disfrutar del material realizado con respeto y buen gusto en todas las plataformas musicales digitales, además de que siga creciendo el número de visualización que en el mes de diciembre llegó a 500 mil visitas.

