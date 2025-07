Medio Ambiente o el que hizo la ley hizo la trampa

Por Marino Ramírez Gullón

La gente pronuncia el dicho popular que el que hizo le ley también hizo la trampa, na da más cierto que eso en este país de los mil amores.

Los legisladores criollos son expertos en hacer leyes que dicen de todo pero que no se aplican casi nunca, incluso leyes que en la práctica son sectoriales, aunque deberían ser nacionales.

Leyes que sólo se aplican al Distrito Nacional, otras en las demás regiones, algunas a los motoristas, otras a la clase media que tiene vehículos, en fin de todo depende de la interpretación y la voluntad de la autoridad de turno.

Medio Amiente, como ministerio da buenas pistas de ese accionar sectorial de la aplicación de las leyes según sus deseos para justificar hasta la violación de las mismas.

El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte fue depredado casi en su totalidad y ni el ministro de deportes lo sabía.La justificación que tienen que hacer más estadios para jugar béisbol para los próximos juegos que se aproximan, Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Bueno pues ya el ministerio de ambiente justificó la depredación con una resolución que se atribuye no daño a la foresta del lugar. Imagínense ustedes bajo ese argumento se han tragado medio país verde.

Ahora le han caído atrás al Parque Botánico Nacional diciendo el ministro de medio ambiente que ni un uno por ciento le van a utilizar al lugar para ampliar una avenida.

De nuevo el funcionario al fin y al cabo está para eso para justificar todo lo que quiera hacer el Estado con el medio ambiente, da el visto bueno para la depredación. Creo que hasta el Presidente Luis Abinader se dejó justificar por medio ambiente diciendo que al Botánico en vez de quitarle le agregarán terreno y Yo me pregunto. ¿Por dónde?

Porque el Botánico está rodeado de cuatro avenidas no por terreno verde por tanto la idea del Presidente Abinader no logro entenderla. Pero evidentemente se llevarán el frentil del Botánico a menos que la ciudadanía se empodere y mantenga la vigilancia sobre el accionar de las autoridades porque si no hacen un elevado o un túnel, gran parte de los terrenos del frente del Botánico correrán muy mala suerte sin que se le añada nada.

Pero volviendo a medio ambiente, esa institución está para justificar cualquier depredación como el cinturón verde de la ciudad de Santo Domingo que se lo han llevado sin que allí digan nada.

La suerte que está corriendo el Centro Olímpico, como la que corrió el Parque del Este, el Parque Mirador del Norte y otras áreas verdes dizque para construir obras de bien común, es la misma que correrá el Botánico Nacional.

Por más discurso que se pronuncien todos los caminos van en contra de varios kilómetros a mutilarse del Botánico a menos que la población mantenga la lucha por su preservación.

