Medio estadounidense revela que Melania Trump le dijo a su esposo que acepte la derrota

La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, se ha unido al creciente grupo del círculo íntimo del presidente Donald Trump que le pide que acepte la derrota de las pasadas elecciones, según informó este domingo la cadena norteamericana CNN.

De acuerdo al medio, aunque Melania no se ha referido públicamente sobre el particular, una fuente le reveló que internamente sí ha expresado su opinión al respecto.

“Ella lo ha ofrecido, como suele hacer”, dijo la fuente a CNN.

No obstante, Melania expresó este domingo en su cuenta de Twitter que los norteamericanos se merecen elecciones transparentes y se debe proteger la democracia.

“Los norteamericanos se merecen elecciones justas. Todos los votos legales (no ilegales), deben ser contados. Debemos proteger nuestra democracia con completa transparencia”, expresó la esposa del también magnate estadounidense.

