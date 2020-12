Merenguero de calle, Alá Jazá» afirma que ya al Fuerte» se le perdió el respeto.

La rivalidad y el disgusto entre Alá Jazá y Omega es real. Los merengueros de calle no se llevan bien y según el más joven de los exponentes al «Fuerte» ya se le perdió el respeto.

«Se oye feo, pero a Omega se le perdió el respeto ya», afirmó Alá Jazá en una conversación con el comunicador Luinny Corporán.

Las raíces de este malestar vienen desde el 2013, cuando ambos acudieron a los Premios Q y una vez allí Alá Jazá ovacionó a Omega, vociferando su nombre varias veces, pero Antonio Peter de la Rosa (nombre real del intérprete de «Pegao/Me miró y la miré «) lo ignoró.

«Me hizo sentir muy mal porque él fue donde Mozart, El Alfa y después estoy yo. Él (Omega) busca el premio y me dice: Pa’ llegarme a mí no hay escalera”, pero no bastó con decirle eso si no que también le profirió en frente de otros colegas que se encontraban en la actividad que: “Yo soy otro flow”.

Esa noche de los Premios Q casi se arma el pleito. «Yo me paré y le dije: – y yo también, yo tengo otro flow, ahí vino un manager, ahí nos desapartaron», relató el intérprete de «Nadie se meta».

+ Otro episodio de malestar

Alá Jazá, que es músico e ingeniero, agregó que un tiempo después del “Fuerte” salir de la cárcel de La Victoria, donde estaba condenado por violencia de género, éste preguntó que “si Alá Jazá salió de coma”, comentario que le “molestó” al cantante residente en Jarabacoa.

“Me molestó porque no puede ser así, es que si tú eres un pionero de esto deberías decir que buen trabajo está haciendo ese muchacho”, asintió, al tiempo que confesó que Omega lo tienen “bloqueado” en Instagram.

“Si tú pides unión, no puedes ser tan hipócrita. El respeto mío no va. Si a música vamos, tú (Omega) no te puedes parar al lado mío, no puedes mencionar la m de música”, dijo Alá Jazá, que espera que en algún momento «El Fuerte” se disculpe con él.

Alá Jazá también reveló que el tema que grabó con Ozuna, “Baila, baila”, el urbano domínico-puertorriqueño tenía contemplado compartir también con Omega, pero éste supuestamente al enterarse de que el intérprete de Jarabacoa compartiría en la canción y prefirió quedarse fuera.

Entre los temas que tocó el creador del “Mangualí” fue afirmar que no “comparte” con los artistas “viejos” del género porque a su entender tienen “egos”.

“En la mente de ellos fueron… y todavía en la mente de ellos dique tan. Yo no comparto porque a mi me bloquearon mucho, aquí en la capital me bloqueaban”, acotó Ala Jazá que reveló, además, que su tarifa como artista oscila el medio millón de pesos dominicanos.

En la conversación con el “Rey de las tardes”, que se puede ver en el canal de YouTube del locutor, el merenguero, que ha sido criticado por la cantidad de seguridad a su alrededor, aseguró que lo usa por mandato de la empresa. “Yo no me siento con ese altitaje así”.

Expresó que la fama ciega a la gente que tiene el “cerebro vacío” por lo que en su caso está aterrizado. “Si estás ubicado en la vida, tu sabes que esto es pasajero. Hay artistas hoy en día que no tienen na’”, indicó el merenguero, al tiempo que estableció que tiene tres años “solo” representando el movimiento.

Las declaraciones se produjeron en el espacio de radio “Luinny Corporán: el Rey de las tardes” que se transmite por Mixx 104.5 FM para la capital, mientras que para Santiago y el Cibao KV94.7 FM.

