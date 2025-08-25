Mets desatan poder ofensivo y vencen 9-2 a los Bravos con seis jonrones

Nueva York desplegó todo su poder ofensivo la noche del sábado en el Citi Field y, con una lluvia de cuadrangulares, se impuso 9-2 a los Bravos de Atlanta. Jeff McNeil y Mark Vientos se unieron a la fiesta jonronera, conectando dos de los seis vuelacercas que marcaron la diferencia en el encuentro.

La ofensiva neoyorquina contó también con el protagonismo de Juan Soto, quien disparó su cuadrangular número 32 de la temporada, reafirmando su condición de líder indiscutible en la alineación de los Mets.

Mientras los bates castigaban al pitcheo rival, Clay Holmes se encargó de maniatar a la ofensiva de Atlanta con una sólida actuación monticular que limitó los intentos de reacción de los Bravos.

El ataque constante de los Mets no dio tregua, y la combinación de un pitcheo efectivo con la producción ofensiva terminó sellando un triunfo contundente que los afianza en la pelea dentro de la división.

