Mets: Juan Soto conecta sus dos primeros jonrones en el Citi Field de Nueva York

Los aficionados de los New York Mets tuvieron que esperar hasta el primer día del mes de mayo para disfrutar del primer cuadrangular del dominicano Juan Soto en el CY en este caso no fue un solo jonrón sino dos. Soto había conectado previamente 12 cuadrangulares en el Citi, todos para equipos visitantes.

Con los Mets abajo 2-0, Soto puso a Nueva York en la pizarra en la sexta entrada. Después de que el derecho de los D-backs, Zac Gallen, se adelantara en la cuenta 0-1, Soto envió la bola por encima de la pared del jardín izquierdo para reducir la ventaja de Arizona. Soto necesitó 56 turnos para conectar su primer bambinazo en el Citi Field.

Statcast proyectó la distancia del vuelacercas en 391 pies, mientras que la bola salió del bate de Soto con una velocidad de salida de 106.4 mph.

Dos entradas más tarde, con Arizona arriba, 3-1, y el derecho Kevin Ginkel en el montículo, Soto trabajó la cuenta a 3-2 y bateó la bola casi exactamente al mismo lugar entre el jardín izquierdo y el central para poner el juego a una carrera de diferencia. En total, Soto tiene cinco cuadrangulares en 2025.

Juan Soto: “Las cosas empiezan a mejorar”

“Siempre se siente bien ayudar al equipo”, dijo Soto. “Cuando estoy bateando bien la bola [hacia el jardín izquierdo], las cosas empiezan a mejorar en el plato. Estoy empezando a ver la bola mejor. Es una buena señal”.

Según Sarah Langs de MLB.com, Soto ahora está empatado con Ralph Kiner en el quinto lugar de la lista de todos los tiempos con 24 juegos de dos o más jonrones antes de su cumpleaños número 27, sólo detrás de Alex Rodriguez (25), Eddie Mathews (25), Mel Ott (25) y Jimmie Foxx (26).

