Mi mentor político José Sánchez

Maestro ejemplar, compañero, con más de 20 años de labor docente, persona íntegra de familia decente, te expreso mi apoyo y solidaridad ante la injusticia que se ha orquestado en tu contra desde tu propio circulo de «amigos y compañeros.»

Te envió todo el ánimo, un gran apoyo en base a cariño, aprecio y respecto a tu persona.

Deplorablemente has sido víctima de una situación muy común en esta actividad llamada política.

No eres el primero y tampoco serás el ultimo en tener que recibir y soportar ese tipo de golpes y puñaladas por las espaldas.

Que Dios te de ayude a sobreponerte y te invito a renovarte completamente en el ámbito laboral y seguir adelante, sé que no es fácil, se que duele y más cuando es de personas que tu creías que eran tus amigos, siento mucho que personas envidiosas quiera dañar tu reputación.

Eres un gran profesional, un gran ser humano, que lo que has hecho es ayudar a muchas personas, pero Dios no se quita de ahí y demostrará que no eres como ellos.

Demuéstrales que podrán herirte, pero nunca destruirte, demuéstrale con tu estabilidad, abstinencia, disciplina y coraje que aún no está derrotado en esta lucha, que eres capaz de sobreponer para ganar la contienda, porque tu fuerza interna esta forjada con la capacidad de soportar y seguir adelante.

Me despido reiterándote mi apoyo a mi hermano admirable, mi aprecio y cariño de hermandad.

Recibe un fuerte abrazo.

Atentamente,

Rodolfo Moreno Peralta

