Middleton llama ‘tramposo’ a Carlos Correa

Han pasado más de tres años desde que Major League Baseball emitió su informe sobre un esquema de robo electrónico de señas por parte de los Astros de Houston.

Keynan Middleton definitivamente lo recuerda.

El relevista ponchó a Carlos Correa con una bola rápida de 96.2 mph el miércoles por la noche, cerrando una victoria de 6-4 para los Medias Blancas de Chicago contra los Mellizos de Minnesota.

Luego de su primer salvamento desde 2021, Middleton habló sobre cuánto disfrutó ese último swing de Correa, quien jugaba para los Astros en el momento del escándalo.

“Sabía que me iba a enfrentar a Correa, y no me cae bien. Así que fue genial”, dijo. «Me gusta eso. Lo disfruté mucho. … Quiero decir, es un tramposo «.

Middleton jugó en el Oeste de la Liga Americana durante sus primeros cinco años en las mayores, compitiendo contra Correa y los Astros.

Houston fue disciplinado por Major League Baseball después de que descubrió que el equipo usó dispositivos electrónicos para robar señas durante su carrera hacia el título de la Serie Mundial 2017 y nuevamente en la temporada 2018.

La investigación de MLB determinó que Houston usó una transmisión de video de una cámara del jardín central para ver y decodificar las señales del receptor contrario durante los juegos en casa. Los jugadores golpeaban un bote de basura para indicarles a los bateadores lo que se avecinaba, creyendo que mejoraría sus probabilidades de conseguir un hit.

El entonces manager AJ Hinch fue suspendido y despedido por las consecuencias, pero ningún jugador fue sancionado después de que el comisionado Rob Manfred les concediera inmunidad como parte de la investigación de la liga.

