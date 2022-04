Migración aclara que no solicita prueba de Covid 19 y tampoco chequea equipaje en los aeropuertos

La Redaccion del Viajero Digital

Santo Domingo

La Dirección General de Migración aclaró este lunes que no solicita prueba negativa de Covid 19 ni tampoco chequea equipaje en los puertos y aeropuertos, como denuncio a través de las redes sociales hace una pasajera en uno de los aeropuertos nacionales.

El organismo en una comunicación, hace la aclaración con respecto a un vídeo que circula en las redes en el que una dama hace referencia a supuestos inconvenientes encontrados en uno de los aeropuertos, que la institución no es la encargada de la seguridad de las terminales aéreas.

Explica también que Migración tampoco es la que se encarga del proceso de inspección de maletas, ni de inspección o revisión del pasajero antes de éste presentarse ante los agentes de control migratorio.

Además, explico que el organismo no tiene intervención en la cabina del avión, donde la dama dice haber tenido, también, un altercado que provocó su salida del avión.

“Eso no es de Migración “, dice, y a seguidas, añade: “Lamentamos mucho que esa ciudadana, que reside en los Estados Unidos, no conozca el funcionamiento de los aeropuertos, y que tal desconocimiento la lleve a hacer con tanta ligereza una denuncia sobre algo en lo que Migración no tiene participación, ni responsabilidad alguna”.

La DGM reitera que su rol es el control migratorio en los aeropuertos, puertos marítimos y frontera del país. “Velar porque todo pasajero cumpla con los requisitos de viaje, tantos los de este país como los del país hacia donde vaya a viajar, todo dentro del marco de las políticas públicas y las normativas vigentes”, concluyó el organismo.

