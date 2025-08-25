Migración apresa más de 2,100 haitianos indocumentados en RD

Santo Domingo, RD. –

En un amplio despliegue de control migratorio, la Dirección General de Migración (DGM) informó este lunes que fueron detenidos 1,707 ciudadanos haitianos indocumentados en una sola jornada en diferentes puntos del país.

Los operativos abarcaron varias provincias y zonas estratégicas, incluyendo La Vega, Santo Domingo, región Este, Dajabón, San Francisco de Macorís, Montecristi, Santiago, Pedernales, Jimaní, Elías Piña, Mao, Santiago Rodríguez, Azua y Barahona, lugares donde la presencia de migrantes irregulares es más notoria debido a su cercanía con la frontera o a la alta demanda de mano de obra en actividades agrícolas y de la construcción.

La DGM explicó que estos operativos forman parte del plan de control y regulación de la migración irregular en el país, ejecutados con la colaboración del Ministerio de Defensa, la Armada, la Fuerza Aérea y otros organismos de seguridad, lo que evidencia un esfuerzo interinstitucional para reforzar la vigilancia fronteriza y urbana.

A la labor de Migración se sumaron también otras agencias estatales. El Ejército Nacional reportó la detención de 323 extranjeros sin documentos, mientras que el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) retuvo a 84 personas y la Policía Nacional a otras 70. En total, más de 2,100 indocumentados fueron apresados en distintos operativos simultáneos.

Las autoridades recordaron que, tras ser procesados, los extranjeros en situación migratoria irregular son conducidos a los centros de detención y posteriormente repatriados hacia Haití, conforme a lo establecido en la legislación dominicana.

El organismo reiteró que la República Dominicana mantendrá una política firme de control migratorio, en medio de la crisis social, política y de seguridad que atraviesa Haití, situación que ha incrementado el flujo de ciudadanos haitianos hacia territorio dominicano.

Estos operativos, según la DGM, continuarán realizándose de manera permanente en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y el cumplimiento de las leyes migratorias.

