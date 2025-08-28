28 de agosto de 2025

Santo Domingo RD 28 de agosto

(Prensa Latina).

Agentes de la Dirección General de Migración (DGM) detuvieron a mil 574 haitianos en condición irregular y deportaron a otros mil 219 a su país de origen en una misma jornada, informó hoy la institución.

Las operaciones ocurrieron la víspera en el Gran Santo Domingo, Duarte, Zona Este, Santiago, La Vega, Mao/Santiago Rodríguez, Azua y Barahona.

También en Puerto Plata, Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, donde las autoridades conocen de la presencia de haitianos sin documentos legales.

La DGM informó que este miércoles el Ejército también aprehendió a 340 haitianos, la Policía Nacional a 88 y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre a 54.

Explicó que estos organismos actúan de manera conjunta y coordinada con la DGM, igual que lo hacen el Ministerio de Defensa, la Armada, Fuerza Aérea, entre otros organismos.

Por otro lado, los repatriados retornaron a Puerto Príncipe por las puertas binacionales de Elías Piña, Dajabón, Jimaní y Pedernales.

La DGM señaló en un comunicado que el fortalecimiento de los controles migratorios se inscribe en el mandato gubernamental y del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional.

