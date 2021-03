Migración iniciará en abril el proceso de legalización de más de 100 mil venezolanos que residen ilegal en RD

Rafael Castro 04 de marzo 2021

Más de 100 mil venezolanos que se encuentran residiendo en condiciones de irregularidad en la República Dominicana comenzarán a ser documentados por Migración, a partir del próximo mes de abril, según informó el director general de Migración Enrique García.

García explicó para eso fines el próximo mes de abril estará disponible la plataforma digital para iniciar el proceso de documentación de los venezolanos, que residen en el país, de forma ilegal.

Agregó el funcionario que todo el proceso se hará digital, los venezolanos depositarán los documentos requeridos y solo el día de la entrega del carnet será presencial para evitar aglomeraciones de personas.

En otro orden, el funcionario explicó que las repatriaciones de extranjeros en situación irregular no se detiene y que el pasado mes de febrero fueron devueltos a su países de origen 38 mil indocumentados.

Destacó que las repatriaciones se realizan respetando los derechos de los ciudadanos. Tras enfatizar que es un derecho de ciudadanía que tiene la República Dominicana de regular la presencia de extranjeros en su territorio.

Precisó el funcionario que desde agosto, cuando asumió el cargo de director general de Migración van más de 200 mil repatriados por carecer de documentos de estadía en el país.

Enrique García recordó asimismo, que desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado hasta agosto no se repatrió ningún extranjero, sin embargo, señaló que fueron miles los que ingresaron a territorio dominicano.

Resaltó que el país, está haciendo uso del derecho que le asiste de sacar a todos los ilegales, respetando sus derechos como ciudadanos, pero cumpliendo con el mandato de la ley 285-o4 que regula la migración en la República Dominicana.

Sobre cancelaciones en migración

Con respecto a las cancelaciones de empleados en el aeropuerto internacional de Las Américas, Enrique García confirmó que se han producido algunas cancelaciones de empleados del organismo en el aeropuerto Las Américas,, pero que las mismas no han alterado el buen desenvolvimiento de las actividades de salida y llegada de pasajeros.

García explicó que tiene que admitir que se han registrado algunos casos esporádicos de despidos por mal comportamiento de algunos empleados, pero que en sentido general no se han producido cancelaciones de masiva dentro de la institución.

El funcionario destacó que es respetuoso de los empleados viejos que han adquirido experiencia y llevan años laborando dentro de la institución desempeñando sus labores con honestidad y eficiencia estén éstos en los aeropuertos o demás dependencias del organismo.

Aclaró asimismo, que se han dado casos de inspectores que han sido separados de Migración luego de concluir procesos de investigaciones que lo han incriminados en hechos indecorosos, que son parte según argumento de la rutina diaria en la institución.

“Donde hay una nomina de más de 200 inspectores y se cancelen dos o tres no se hace ninguna mella con eso, porque esa cantidad no va alterar el buen desenvolvimiento del organismo y eso es lo que ha sucedido”, expresó García.

Precisó asimismo, que es algo natural que en cada cambio de gobierno también se produzcan algunas cancelaciones de empleados en las instituciones del Estado para dar paso a otras personas.

Explicó que los cambios que ha realizado desde su llegada a la Dirección General de Migración han estado ajustados al buen desempeño del organismo, “Cuando es tenido que cancelar algún empleado pongo otro en su lugar para remplazarlo” expreso el funcionario.

“Mientras yo no formo un inspector nuevo para servir en la institución no cancelo uno viejo a los fines de no afectar el buen desenvolvimiento del organismo”, aseguró el director general de Migración, Enrique García, en declaraciones ofrecidas al Listín Diario.

Agregó asimismo, que en el área de administrativa de la institución tampoco se han registrado cancelaciones masivas, de empleados, sino de manera escalonada, saco uno y pongo otro, lo normal que ocurre en un cambio de gobierno.

