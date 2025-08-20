Migración y DNCD destacan cooperación internacional en graduación de curso de la DEA

QUÁNTICO, Virginia, EE.UU. –

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, advirtió que el auge de la tecnología ha transformado los métodos del narcotráfico, obligando a las autoridades a diversificar las estrategias de combate frente a lo que calificó como “una de las actividades más complejas del crimen organizado transnacional, que atenta contra la seguridad, estabilidad y bienestar de las naciones, así como contra la integridad de las familias”.

El alto oficial emitió sus consideraciones durante la 124.ª graduación del curso básico SIU, impartido en la Academia de Entrenamiento de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), donde fue invitado especial junto al vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Ambos agradecieron la invitación extendida por la Estación de la DEA y la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, representada en la ceremonia por su embajadora en funciones.

Logros en la lucha contra el narcotráfico

Durante su intervención, Cabrera Ulloa, en representación del presidente Luis Abinader, reconoció el fortalecimiento de la cooperación internacional y el impacto de las operaciones conjuntas, al destacar que en los últimos cinco años el país ha decomisado 224 toneladas de drogas ilícitas, cifra récord en la región.

Detalló que en 55 operaciones exitosas se han incautado más de 10 toneladas de cocaína, 800 libras de marihuana y diversas sustancias ilícitas, además de 120 vehículos, 111 embarcaciones, más de 18.5 millones de dólares en efectivo, armas de fuego, municiones y extraditables requeridos por la justicia estadounidense.

“Estos logros no son productos del azar, sino del profesionalismo de nuestros agentes, formados en programas como este curso básico”, resaltó Cabrera Ulloa.

11 Visitas totales 11 Visitantes únicos

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...