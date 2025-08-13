Miguel Andújar vuelve a jonronear y Cincinnati derrota a los Filis

Brady Singer lanzó seis entradas en blanco, Spencer Steer impulsó tres carreras y los Rojos de Cincinnati derrotaron el martes 6-1 a Filadelfia, líder de la División Este de la Liga Nacional, frenando la racha de cuatro victorias consecutivas de los Filis.

Singer (10-9) permitió tres de los cuatro hits de los Filis, ponchó a seis y no concedió bases por bolas. El lanzador derecho de 29 años enfrentó al mínimo de 17 bateadores en las primeras 5 2/3 entradas, y el único hit permitido fue un sencillo de Nick Castellanos, cuyo roletazo se desvió en el guante del campocorto Elly De La Cruz. Castellanos fue eliminado con una doble matanza en la quinta.

Steer conectó un doblete de dos carreras en la tercera entrada y Miguel Andújar añadió un jonrón solitario para poner la ventaja 3-0 en la cuarta. El octavo jonrón de Andújar fue el segundo desde que fue traspasado a los Rojos el 31 de julio. Steer añadió un elevado de sacrificio y José Treviño conectó un sencillo de dos carreras en la sexta antes de que el juego se detuviera durante 28 minutos por lluvia al comienzo de la séptima entrada.

Bryce Harper arruinó el intento de blanqueada de los Rojos con un jonrón con dos outs, su número 18, ante Sam Moll durante un aguacero en la novena entrada.

Ranger Suárez (8-6) permitió 10 hits, su máximo de la temporada, y seis carreras en 5 1/3 entradas. Ponchó a tres y dio dos bases por bolas.

