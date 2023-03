El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), a través del Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional, impartió un taller a técnicos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) sobre la importancia y novedades de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, a fin de que ambas instituciones aúnen más esfuerzos para su implementación.

En sus palabras de apertura, el viceministro Domingo Matías afirmó que para establecer orden en los territorios primero es necesario que exista orden en las instituciones y recordó que los territorios son construcciones sociales que se realizan junto a los gobiernos.

El sociólogo y municipalista también destacó la necesidad de que el país ponga más empeño en la descentralización fiscal en favor de los gobiernos locales, para lo cual se necesita la colaboración de la ONE, que puede aportar datos para justificar reformas institucionales del régimen territorial.

“No puede haber diseño de políticas públicas si no tenemos datos. No puede fomentarse la cohesión social y territorial si no tenemos datos. Son muchas cuestiones que nos recuerdan la importancia de los datos para la sociedad”, manifestó.

La directora de la ONE, Miosotis Rivas, resaltó la pertinencia de que especialistas de esta institución participen en el proceso de elaboración del reglamento de aplicación de esta Ley, especialmente en los apartados sobre el levantamiento, el resguardo y la difusión de los datos sobre los territorios.

“La recopilación de datos tiene que hacerse en base a una normativa y eso tiene que estar contemplado en el reglamento de aplicación”, sostuvo la economista.

