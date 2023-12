Ministerio de Economía publica informe sobre desempeño de las regiones; Ozama es el territorio de mayor participación promedio en el PIB

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publicó una edición especial del informe Situación Macroeconómica: Desempeño Regional, correspondiente a noviembre de 2023, el cual puntualiza que la región Ozama es el territorio de mayor participación promedio en el PIB nacional (40.7 %) e incidencia en el crecimiento económico (1.8 puntos porcentuales), lo que explica más del 36 % del crecimiento promedio en el período 2016-2022.

La publicación, elaborada por la Dirección de Análisis Macroeconómico del Viceministerio de Análisis Económico y Social, destaca que aproximadamente 67 de cada 100 pesos depositados en las entidades financieras fueron custodiados por instituciones ubicadas en la región Ozama en octubre de 2023.

De acuerdo con el informe, la concentración de trabajadores formales se observa principalmente en dos regiones: El 65.4 % en la región Ozama, seguido por la región Norte con el 22.0 % del total.

Precisa que en la región Norte se han aprobado 491 nuevos proyectos de inversión pública entre enero y octubre de 2023, siendo el territorio con mayor número en la actualidad, por un monto de RD 53.6 mil millones.

Según el informe, la actividad en la región norte descansa principalmente en el sector agropecuario. No obstante, agrega que la región Cibao Norte tiene alta dependencia al sector manufacturero.

A su vez, indica que se trata de la segunda región con el mayor número de trabajadores (494,699) y empresas cotizantes. Santiago es la quinta provincia con mayor salario promedio (RD 25,874.0).

Los depósitos en la región Norte ascendieron a RD 584.5 mil millones, representativo del 22.8 % del total nacional. La segunda región con mayor financiamiento y la segunda con mayor costo (tasa de interés 16.7 % en octubre 2023).

También es la segunda región con mayores visitas de pasajeros no residentes. En enero-octubre de 2023, la llegada ascendió a 2,462,991 pasajeros no residentes. Adicionalmente, “es la segunda región con menos inflación interanual”, indica el informe.

Según el informe, en términos per cápita, se recibieron US 786.5 en remesas familiares en el período enero-octubre de 2023 a nivel nacional.

Resalta que la región Norte registró el mayor flujo de remesas por habitante, con un valor de US 938.0, seguida de cerca por la región Ozama, con US 909.6. Por su parte, la región Este sigue siendo el territorio con el menor ingreso por concepto de remesas familiares.

Gasto público

El resumen indica que a nivel nacional, el gasto público presupuestado per cápita en 2023 asciende a RD 7,103.2 para un aumento de 2.9 % respecto al presupuesto inicial de 2022 (RD 6,904.9). El mayor flujo de fondos se procuró para la región Ozama (con un valor per cápita de RD 11,591.0), seguido por la región Norte (con un per cápita de RD 4,873.7) y la región Sur (con un per cápita de RD 4,762.9).

Sostiene que la región Este, donde reside el 12.5 % de la población, cuenta con un gasto público per cápita de RD 2,199.

Establece que al 27 de noviembre, el gasto público vigente per cápita se situó en RD 10,461.4, mostrando un aumento del 47.3 % en comparación con el presupuesto inicial de 2023. La región Ozama destaca al concentrar el 58.2 % del gasto público vigente, con un valor per cápita de RD 15,840.7.

En contraste, añade que la región Este mantiene la asignación más baja, tanto en términos de gasto vigente total como en gasto público per cápita.

Asimismo, agrega que, durante el período de enero a octubre de 2023, se ha ejecutado el 78.8 % del presupuesto inicial y la región Este, en particular, muestra una ejecución que supera el monto asignado en el presupuesto inicial, llegando al 181.3 %. En contraste, la región Ozama ha ejecutado el 82.3 % del gasto asignado.

Agrega que, del total devengado hasta la fecha, el 56.5 % corresponde a la región Este, seguido por la región Norte con un 23.4 %. El restante 20.1 % se distribuye entre la región Sur con el 12.4 % y la región Ozama con el 7.7 %

