Ministro de Educación llama a superar las deficiencias para garantizar el aprendizaje de los estudiantes

El Ministro de Educación (MINERD), Ángel Hernández, se reunió con los directores de las Direcciones Regionales y los respectivos Distritos Educativos de la región Sur y los exhortó a enfocarse en superar las necesidades y deficiencias de los centros educativos, a fin de lograr un efectivo proceso de aprendizaje de los estudiantes.

En el encuentro, el Ministro expuso ante los directores de las Regionales 01 de Barahona, 02 de San Juan de la Maguana, 03 de Azua, 04 de San Cristóbal y 18 de Bahoruco, y sus respectivos Distritos, la necesidad de interactuar en los procesos pedagógicos que se desarrollan en el aula, entendiendo el aula misma como todo lugar donde se produce el aprendizaje de los estudiantes.

El titular de Educación hizo un llamado a los directores a enfocarse en la preocupación por lo que es básico: el aprendizaje en el primer ciclo, es decir, que los niños que a los seis años entran al sistema educativo tengan la oportunidad de aprender las competencias propias de dicho ciclo, ya que esto pesa mucho posteriormente en los demás ciclos formativos.

Al respecto, se preguntó qué ha estado pasando en el sistema educativo dominicano, a lo que observó que hay que saber por qué la sociedad decidió invertir el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) en educación y qué pasa con dicha inversión.

En ese sentido recordó que una buena educación impacta toda la vida del ser humano, incluso en su salud y su movilidad social y económica.

“Por eso llamo la atención a la burocracia del sistema, y la burocracia del sistema son ustedes, y los directores de centros, somos nosotros, que estamos a nivel central, que no se justifica el dinero que me pagan a mí, y que les pagan a ustedes, si no hay una preocupación por lo que es fundamental, que es el aprendizaje de los niños; ninguno de nosotros tenemos sentido en el sistema si no hay una conciencia de que lo fundamental es que el aula funcione bien, y para funcionar bien necesitamos tener un buen aprendizaje”, expresó durante el encuentro realizado en el Gran Restaurante El Mesón Suizo.

Ángel Hernández abogó para que todos los funcionarios del Ministerio de Educación estén enfocados en que el aula funcione bien, que haya un buen aprendizaje, y en ese orden dijo que el sistema educativo debe funcionar, y que es deber de los funcionarios procurar, analizar, y buscar una solución a cada situación, teniendo una actitud adecuada, para la mejora de las problemáticas que enfrenta la educación dominicana.

En el encuentro también estuvo la viceministra de Asuntos Docentes y Pedagógicos, Ligia Pérez, quien suscribió la idea de que el cambio educativo se logra en las aulas y es por esto que estamos enfocados en las aulas.

Pérez recordó que en ocasiones les decía, a manera de requerimiento, que no era posible que los docentes no se reunieran con sus directores de centro, debido a que se debe trabajar con ellos, para alinearse a los trabajos por el sistema educativo, ya que solo la educación puede sacar el país adelante.

En el encuentro, cada director regional y los directores distritales expusieron las necesidades de sus respectivas demarcaciones, como son personal docente y administrativo, infraestructura, materiales didácticos y transportes, entre otras.

