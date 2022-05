Ministro de Energía y Minas destaca esfuerzos del país para garantizar seguridad energética

El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, destacó que el Gobierno dominicano hace esfuerzos para garantizar la seguridad energética en el país a través de un plan de expansión de la generación de electricidad con estímulo e impulso especial en las fuentes renovables.

Así lo expresó durante su disertación en el Curso Regional de Capacitación sobre Modelización del Estudio de Suministro Energético Regional mediante el Modelo MESSAGE del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

En el evento, que auspicia el Organismo Internacional de Energía Atómica, el funcionario explicó que la seguridad energética tiene varios componentes, como es el de establecer alianzas firmes y estratégicas con naciones que puedan facilitar la provisión de los energéticos fósiles, como son los hidrocarburos y el carbón mineral, para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico dominicano.

El ingeniero Almonte dijo que la actual gestión le está dando un impulso especial al estímulo de la producción energética de fuentes renovables para depender menos de los combustibles fósiles, ya que República Dominicana no cuenta con yacimientos de estos derivados del petróleo.

El ministro aprovechó para instar a los 14 países de América Latina y el Caribe, miembros del OIEA que participan en el referido curso en el hotel Catalonia, a trabajar de forma coordinada para lograr ser el continente que más genere electricidad de fuentes renovables.

Agregó que es la primera vez que un gobierno abastece un 99 por ciento de la demanda energética y que toma acciones encaminadas al estímulo e impulso de las energías renovables, con miras a que en el 2030 República Dominicana tenga un 25 por ciento de su matriz energética basada en energías renovables.

Asimismo, afirmó que el abastecimiento de energía eléctrica, y también de combustibles para diferentes usos, ha contribuido al desarrollo y relanzamiento de la economía dominicana luego de la pandemia de COVID-19.

“Esta economía es muy pujante, muy dinámica, y nosotros tendemos a pensar que el sostenimiento de esta economía ha tenido que ver con el abastecimiento y la estabilidad que ha tenido el sistema eléctrico dominicano, que ha contribuido al desarrollo y al relanzamiento de la economía tras la pandemia”, dijo.

En la inauguración del taller, que tendrá una duración de 10 días, del 9 al 20 de mayo, participaron Mauricio Ramírez Villegas, coordinador residente de las Naciones Unidas en República Dominicana; la señora Ilse Berdellans, analista de Sistemas Energéticos en el Organismo Internacional de Energía Atómica, y el ingeniero Alfonso Rodríguez, viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética; los dos últimos a cargo del comité organizador.

En el acto de apertura además estuvieron presentes Edward Veras, director de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Martín Robles, administrador de ETED; Andrés Cueto, administrador de Edenorte; Manuel López San Pablo, del Organismo Coordinador, y Rafael Gómez junto a Fausto Pérez, viceministros de Energía y de Infraestructura, respectivamente.

En representación del Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo el señor Ramón Quiñones, de quien el ministro Almonte destacó sus aportes al país cuando estuvo como representante diplomático en Viena, sede del Organismo Internacional de Energía Atómica.

En la actividad participarán Estados miembros del OIEA como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Uruguay, Panamá, Nicaragua, México, Guatemala, Honduras, Ecuador y República Dominicana.

El curso está dirigido a profesionales que formen parte de los equipos nacionales dentro del proyecto de cooperación RLA 2017 y que estén involucrados en la elaboración de los estudios de análisis del suministro de energía usando la herramienta MESSAGE.

Funciones de OIEA y MESSAGE

El OIEA es una entidad que pertenece al Sistema de Naciones Unidas dedicada a promover la seguridad tecnológica y física, así como el uso pacífico de la energía nuclear.

La herramienta MESSAGE, nombre dado por sus siglas en inglés (Model for Energy Supply System Alternatives and their General Environmental Impacts), está diseñada para formular y evaluar estrategias alternativas de suministro de energía que sean coherentes con las limitaciones definidas por el usuario en cuanto a nuevas inversiones, índices de penetración en el mercado de nuevas tecnologías, disponibilidad y comercio de combustibles y emisiones medioambientales.

MESSAGE combina tecnologías y combustibles para construir cadenas energéticas, lo que permite a los usuarios trazar los flujos de energía desde la oferta hasta la demanda.